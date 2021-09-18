Ryanair планирует расширить количество рейсов в Украине

О’Лири ожидает, что украинское правительство подпишет соглашение до конца года.

Он также отметил, что Ryanair в настоящее время летает из пяти украинских аэропортов на двусторонней основе, но всего в стране насчитывается до 12 подходящих аэропортов.

По его мнению, украинские трудовые мигранты создадут большой рынок для доступных тарифов Ryanair, которые сейчас составляют около €40 за рейс.

Контекст:

Ryanair открыла первые авиарейсы в Украине в 2018 году. Сейчас лоукостер работает в пяти украинских аэропортах на двусторонней основе. Авиакомпания выполняет рейсы из Киева, Львова, Одессы, Харькова, Херсона.

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