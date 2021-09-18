Талибы в Афганистане вместо министерства по делам женщин создали “полицию нравов”

Полное название нового ведомства – министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока. Оно уже существовало в стране во время первого захвата талибами власти с 1996 по 2001 год.

Министерство отвечало за развертывание так называемой полиции нравственности на улицах, чтобы обеспечить соблюдение талибами строгого толкования исламского религиозного закона, известного как шариат.

Оно стало известен тем, что его представители избивали женщин, которые якобы были одеты “нескромно” или находились на улице без мужчины-опекуна.

Контекст:

“Талибан” был у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год, группировка насаждала законы шариата в собственной строгой интерпретации. Девушки старше 10 лет и женщины не имели права учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола, отмечает “ВВС News Україна”.

Женщины должны были носить паранджу. Тех из них, кого обвинили в измене, забивали камнями до смерти.

В этом году, когда “Талибан” вновь захватил власть в стране, представители группировки обещали, что не будут восстанавливать жесткие порядки, которые ограничивают права женщин. При этом женщинам уже запретили заниматься спортом и возглавлять министерства. Также им не разрешено учиться вместе с мужчинами.

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