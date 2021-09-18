В Сумской области в школе отравились более 30 человек. Врачи подозревают COVID-19

С симптомами рвоты, тошноты, жидкого стула и боли в животе за медпомощью обратился 31 человек – 26 детей и пятеро взрослых.

“Степень течения заболевания – легкая, поэтому все заболевшие находятся на амбулаторном лечении с предварительным диагнозом “Острая кишечная инфекция? COVID-19?” – говорится в сообщении.

Отдел образования Поповского сельского совета принял решение перевести учеников школы на дистанционное обучение с 17 сентября.

Отмечается, что для установления причин массового отравления Госпотребслужба в Сумской области “начала санитарно-эпидемиологическое расследование с отбором проб для проведения лабораторных исследований и инспектирования пищеблока заведение”.

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