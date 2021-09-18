 

Российские ученые предлагают очищать воду Байкала при помощи свеклы

18.09.2021, 2:14, Новости дня
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Уфимские ученые предлагают и отходов сахарного производства изготавливать сорбент для очистки пресных водоемов. Как оказалось, сахарная свекла для этого подходит как нельзя лучше.

Новый материал, по мнению ученых, позволит очистить даже воду такого огромного озера как Байкал. Там за последние 47 лет накопилось не менее шести миллионов кубометров промышленных отходов. Но если бороться с загрязнениями, то с проблемой можно справиться, говорят специалисты. Свекловичного жома как побочного продукта пищевой промышленности, можно получать очень много.

Кстати, несмотря ни на что, Байкал до сих пор сохраняет за собой статус одного из самых чистых пресноводных водоемов на Земле.



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