 

На территории Турции обнаружена самая древняя в мире мозаика

18.09.2021, 2:14, Новости дня
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Во время раскопок кургана Ушаклы, расположенного в центральной части Турции, ученые обнаружили мозаичное изображение, которое, по предварительным оценкам, является самым древним в мире из известных науке.

Размер мозаики – семь на три метра. В ней использовано более трех тысяч разноцветных камней. А возраст данного творения составляет 3,5 тыс. лет.

По словам ученых, мозаику создали представители хеттской цивилизации. Раскопки в данном районе ведутся еще с 2012 года. За это время археологи обнаружили немало ценных артефактов. Однако найденная мозаика, скорее всего, станет наиболее важным археологическим открытием. Не исключено, что мозаики, созданные на Востоке в древние времена, были изобретены именно в данной местности.



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