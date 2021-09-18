 

Мнение: Сколько процентов «Единой России» подгонит Татарстан ?

18.09.2021, 1:44, Разное
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Судя по явке на 15 часов первого дня голосования – 18%, похоже, это правда, что главам администраций сельских районов, где явка на 15:00  у некоторых зашкалила за 30%,  главарям районов главам поставлена задача обеспечить явку в 90%,  и при этом 90% голосов за ЕР и одномандатника, выдвинутого ЕР.

Отсюда

В деревнях сейчас и народу-то столько нет. Очень многие сельские жители – на заработках в Москве и на Севере, на вахтах. Не думаю, что ради выборов кто-то вернулся в родную деревню…

Данных на 20:00 до сих пор нет. Видимо, думают, а не нарисовать ли все 50% уже сегодня…

PS Около 23 часов появились данные по явке на 20:00

Такими темпами в техже Балтасях уже завтра будет явка составит 94%, а за 19 сентября наскребут еще 6%. На моей родине в Сабах за сегодняшний день проголосоавли 40% избирателей.. Похоже,Татарстан оправдывает тавро  «электорального  султаната»….

Источник: Ирек Муртазин



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