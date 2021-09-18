Разумков заявил, что ему сменили охрану

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18.09.2021, 1:36, Новости дня
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“Что касается давления… Ну, не знаю. Смотрите: с одной стороны, когда ты на больничном, а тебе начинают менять охрану, для кого-то это, наверное, было бы давлением. А для меня это не является давлением, потому что я до должности главы Верховной Рады был без охраны и сейчас достаточно просто хожу по улицам и, если мне надо, общаюсь с людьми. Уверен, что после того, как завершится моя каденция и у меня уже не будет охраны, я также спокойно буду ходить по улицам и смогу нормально смотреть людям в глаза. К сожалению, я не уверен, что все смогут это делать, но у меня это точно будет получаться”, – заявил глава парламента.

Также Разумков заявил, что знает о слухах по поводу своей возможной отставки и готов выдать подписные листы, если поступит запрос.

Контекст:

Разумков стал спикером Верховной Рады IX созыва в августе 2019 года.

Издание “Украинская правда” со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве якобы договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским.

17 сентября Арахамия опроверг эту информацию. Позже он заявил, что Разумков “не послушал мнение своей фракции, которая его выдвигала на место спикера”, когда направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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