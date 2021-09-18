 

Франция отозвала послов из США и Австралии для консультаций

18.09.2021, 1:36, Новости дня
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“По просьбе президента Республики [Эммануэля Макрона] я решил немедленно отозвать в Париж для консультаций наших послов в Соединенных Штатах и в Австралии”, – говорится в документе.

В нем отмечается, что отказ Австралии от проекта постройки французских подлодок океанского класса и объявление о новом партнерстве с США представляют собой “неприемлемое поведение между союзниками и партнерами”.

Последствия этих решений влияют на представление Франции об альянсах, партнерствах и важности Индо-Тихоокеанского региона для Европы, подчеркивается в релизе.

Контекст:

15 сентября премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового оборонного партнерства трех стран AUKUS для борьбы с Китаем. Первой крупной инициативой AUKUS будет поставка атомного подводного флота для Австралии. 

Новое партнерство фактически сорвало сделку 2016 года между Австралией и французской судостроительной группой Naval Group по строительству до 12 обычных подлодок, отмечает Bloomberg.

Директор по внешней политике и оборонному программированию в Центре Соединенных Штатов в Сиднее Эшли Тауншенд считает, что это “знак готовности администрации Байдена расширить возможности таких близких союзников, как Австралия, путем предоставления высокотехнологичной помощи в области оборонных технологий”, писало Politico.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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