Данилов о минском процессе: Надо определяться, что с этим делать. Мы не можем постоянно находиться в состоянии ожидания и нерешения проблемы

“Минский процесс – это такая интересная вещь, которая уже семь лет происходит, непонятно, когда он завершится, и такой процесс… В Приднестровье с 1991 года продолжаются такие переговоры. Нам надо определяться, что с этим делать. Мы не можем постоянно находиться в состоянии ожидания и нерешения проблемы. РФ является страной-агрессором, и все зависит только от нее. Как только она заберет свои войска, своих военных, конфликт сразу завершится. Как они считают, называют его конфликтом. А на самом деле это вооруженная агрессия со стороны РФ в отношении нашей суверенной страны”, – сказал Данилов.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—