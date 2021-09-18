Мосгоризбирком оценил итоги первого дня голосования в Москве

Первый день голосования в столице прошел без серьезных нарушений, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

В 20.00 закрылись все избирательные участки по Москве, электронное голосование продолжает идти, и будет идти круглосуточно, сказал Реут РИА «Новости».

«Первый день прошел без существенных нарушений», – сообщил Реут.

По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.

Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.