Формат российских выборов захотели использовать в Италии

Итальянские эксперты, которые работают в рамках Ситуационного центра Общественной палаты, отметили высокий уровень организации выборов и комфортные условия для голосования в России.

Раффаэль Карфи, ответственный секретарь регионального отделения итальянской партии «Лига Севера» в Калабрии заявил: »Многие международные эксперты присутствуют и наблюдают за этим грандиозным по масштабам мероприятием». «Мы были приятно удивлены четкой организацией всего процесса голосования», – приводит его слова официальный телеграм-канал Общественной палаты России.

Наблюдателей «потрясли некоторые детали, новшества», которых нет в Италии. Карфи отметил, что формат российских выборов станет «позитивным опытом, в том числе» для Италии. Наблюдение за выборами «позволит совершить некий культурный обмен между нашими странами», сказал Карфи, выразив намерение «экспортировать те новшества, которые сегодня увидели».

Карфи сообщил о «большой общественной активности». По его словам, «люди с хорошим настроением и большой активностью приходят на избирательные участки и голосуют». Он выразил надежду, что россияне «проголосуют за светлое будущее». «Это то, чего мы вам желаем», – сказал Карфи.

Доменико Ночерино, основатель и редактор журнала «Opinio Juris – Law and Politics Review», отметил, что РФ «прилагает большие усилия для того, чтобы привлечь молодое поколение к выборному процессу». Он также считает, что «возможность голосования онлайн» – это «опыт, который нужно перенимать», так как «в современных реалиях он упростит процесс голосования».

«Наша миссия здесь заключается в том, чтобы передать через СМИ реальную ситуацию, которая происходит на местах, а не ту, о которой говорят некоторые СМИ, находясь на расстоянии. Нас потрясло то, что мы своими глазами увидели ситуацию, которая абсолютно отличается от того, что описывают западные СМИ, искусственно нагнетая обстановку. Мы увидели, что граждане РФ голосуют в спокойном режиме и удобном формате», – сказал он, сообщив, что наблюдатели «продолжат посещать избирательные участки и общаться с людьми».

Напомним, явка на выборах в Госдуму в первый день составила 16,85%. Иностранные наблюдатели отметили прозрачность выборов в РФ и преимущества онлайн-голосования. Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября.