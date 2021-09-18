Мнение: Крах выборной демократии: электронное голосование



ИИ Москвы

Похоже, правы были скептики, утверждавшие, что это голосование 2021 года будет чуть ли не последним, хотя бы отдаленно похожим на голосование. Знаю, профаны тут сразу возмутятся – да что вы такое говорите, откуда в России голосование, всё фальсифицируется, верить ничему нельзя… Но тут самое время вспомнить старую хохму насчет того, что пессимист утверждает «хуже уже некуда», а оптимист уверяет, что «нет, будет еще хуже!!»

Я – оптимист. И потому твердо знаю, что «нет предела совершенству». Вам не нравились те выборы, которые проходили до этого? Мне тоже не нравились, и сильно. Но последующие будут такие, что мы еще эти будем вспоминать со слезой, как-то в духе «Эх, было время!.. Я еще помню, когда голоса тоже не считали, но хотя бы – теоретически – МОГЛИ посчитать!»

И этому «баловству» на глазах приходит конец. Имя ему – «ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ», любимое детище безмозглых программистов-прогрессистов и любимца всех москвичей робота Собянина. Что такое, говоря попросту, ЭГ, оно же «электронное голосование» через сайт Госуслуги? Это классический Черный Ящик. На входе – вы жмете кнопку и как бы посылаете в Ящик некое послание (вы даже можете верить, что посылаете свой голос за ЧТО-ТО или кого-то) – на выходе вам выдают некий Результат. Откуда он взялся, как он там, в Ящике, «складывался» – вам неведомо, и вы этого никогда не узнаете. Вам просто предлагается верить, что «все было честно»; почему? Ну, «это же электронно!» Как вы можете сомневаться?!!

Надо сказать, что после бучи, устроенной (в основном) в Москве зимой 2011/12 гг. – Болотная, Сахарова и прочее – Москва как бы считалась в российской выборной системе как будто на некоем «особом положении»; отечественные интеллигенты, как всегда благодушно настроенные, считали, что «ну уж в Москве-то считают голоса честно». Почему? Ну, потому что в Москве наблюдатели, там строгий контроль, там «власть боится»…

Неясно, чего в Москве так уж сильно боялась власть – скорее всего, ничего. Во всяком случае бить людей дубинками и ТЫСЯЧАМИ рассовывать их по автозакам, а потом по камерам, в Москве – после легкого шока, действительно пережитого в 2011-12 гг. – начали вполне бодро начиная с 2019 года, то есть уже два года как.

Но, наверно, некоторая остаточная «опаска» у московских бюрократов все же оставалась, фальсифицировать так же масштабно и лихо, как во всех прочих регионах, они до конца не решались… вплоть до собственно нынешнего сентября. Очень похоже, что московские рептилоиды нашли прекрасный способ вообще не заморачиваться со всякими «наблюдателями», которые вечно норовят сунуть носы куда не надо, и которых потом еще приходится прогонять через дубинки, а потом и суды. Они ПРИДУМАЛИ, как все будет «проще», и Москва забудет про свой имидж «оппозиционного региона»… А после, опробовав на Москве, можно будет сделать и по всей стране.

Рецепт успеха, чтобы раз и навсегда, без вопросов – как раз «Электронное голосование». Как известно, в этот раз мэрия напряглась и загнала в «электронку» рекордное, даже грандиозное количество москвичей – более 2 млн. человек зарегистрировались на Госуслугах в качестве избирателей. Чтобы понять грандиозность цифры, осталось только напомнить, что в 2016 году на предыдущих выборах в ГД во всей Москве проголосовало около 2,5 млн. человек. Другими словами – мэрия претендует на то, что уже 80% голосующих избирателей у нее в кармане! Разве это не круто?

Как мэрия это сделала? Очень просто. Я знаю весь механизм, поскольку у меня есть старый приятель Коля, мой одноклассник (я о нем в своем ЖЖ много раз писал). Так вот Коля работает… нет, не в мэрии. Он, формально говоря, даже не «бюджетник» – нет, он уже лет 20 трудится в одной фирме-подрядчике, выполняющей заказы в необъятной сфере московского ЖКХ. То есть Коля работает на «частника»… но это ничего не меняет.

В редкий свой приезд в Москву этим летом пообщался со старым другом, он жаловался, что Собянин в этот раз реально озверел и просто взял за горло. Несчастного Колю сначала заставили-таки вакцинироваться, причем два раза (хотя он в декабре переболел ковидом и даже отсидел на карантине 2 недели). Коля всю весну отбивался и не хотел – но тут его вызвало начальство и просто ПРИКАЗАЛО немедленно идти «колоться» под угрозой немедленного же увольнения.

Коля укололся, но на этом напасти не кончились. В августе на него опять насели – в этот раз начальник его конторки заявил, что Коля должен немедля зарегистрироваться на Госуслугах для «электронного голосования» – и принести ему (!) распечатку, что он это сделал! Угроза та же – увольнение. ПРИКАЗ СОБЯНИНА. Начальник был бы и рад не заниматься всей этой ерундой – но его тоже взяли за горло в Департаменте ЖКХ, мол, или он приносит список всех сотрудников (включая уборщиц), внезапно ставших сторонниками электронного прогресса… или с ним разрывают все контракты, и вместо его фирмы обслуживанием московского ЖКХ займется кто-то другой, более прогрессивный…

Коля, чертыхаясь и проклиная все на свете, зарегистрировался на Госуслугах. Думаете, хоть теперь от вакцинированного и учтенного в ЭГ Коли отстали? Как бы не так!

Еще через пару дней Колю вызывают опять к начальству – и в той же ультимативной форме требуют, чтобы он в течение то ли трех, то ли пяти дней принес начальнику – что бы вы думали? Перо Жар-Птицы? Нет. Коля должен был принести… регистрации как минимум 5 (пяти) человек-жителей Москвы, которые ТОЖЕ зарегистрировались на портале Госуслуги в качестве избирателей!!

А вы думаете – откуда вдруг 2 миллиона «прогрессистов», возжажадавших проголосовать за «Единую Россию» электронно? А вот отсюда.

5 человек, вынь да положь. Коля попытался возмущаться – мол, да вы что, откуда я их возьму, вы чё? – но вакцинированным не забалуешь. Инструкция для таких «сомневающихся» в мэрии готова: «а у тебя же есть старушка-мама», «а у тебя же есть старик-папа», «а у тебя же наверняка есть любящий оболтус-племянник», а у тебя есть жена, любовница, сестра, сосед по даче… Словом – находи где угодно, но 5 человек должны быть!!

И что думаете – нашел Коля. Неохота ведь заново работу искать – ему уже 55 лет. Старушка-мама опять же помогла – ей хоть и 80, но такие же старушки-подружки у нее есть…

Так вот и наскреблось душке-Собянину два лимончика избирателей в базу данных.

Тут у меня уже не раз в блоге заходил разговор про фальсификации на выборах и как с ними бороться. Люди привычно заговорили про «наблюдателей», которых выставят на участки оппозиционные партии, та же КПРФ… И помнится, кто-то уже огорошил вопросом – «А как наблюдать за онлайн-голосованием»??

Очень хороший вопрос! И ответ на него хороший: а никак. Всё. Финита ля комедиа. Сегодня – в Москве, завтра – по всей стране. Электронное голосование зашагает по России, легко и непринужденно уничтожив последние остатки хотя бы НАДЕЖДЫ на то, что за «честностью подсчета» волеизъявления граждан можно как-то проследить.

По сути, на сегодня у мэрии Москвы есть массив из 2 млн. «голосов» москвичей, которыми она сможет распорядиться КАК УГОДНО. Голоса ведь не именные (голосование, по Конституции, тайное!) Поэтому в «форме» на портале Госуслуги вы можете поставить «галочку» за любую партию и любую фамилию. Но вы никогда не сможете проверить, каким образом ваша «галочка» была учтена и кому В ИТОГЕ она досталась. Ведь если бы было возможно «открутить назад» и по итогам голосования отследить, за кого вы голосовали НА САМОМ ДЕЛЕ – это было бы покушением на тайну голосования, что запрещено.

Остается проследить – как же мэрия распорядиться этаким богатством. Ажно 2 млн. голосов! Куда она их кинет – все сразу отдаст «Единой России»? Или предпочтет «поделиться» – отщипнуть кусочек для каких-нибудь «Новых людей», еще кусманчик – для «Яблока»? Интереснейший, должно быть, сейчас идет торг в мэрии с участием всех заинтересованных лиц! Жаль, избиратели к нему не имеют ни малейшего отношения.

Собственно, после регистрации на портале функция тех, кто это сделал (того же Коли и его присных) исчерпана; они уже точно могут не рыпаться, никуда не входить и ничего не заполнять – проголосуют за них.

А ведь уже всерьез начали обсуждать «предложение», что с 2022 или с 2023 года надо ВСЕ голосования в стране сделать ТОЛЬКО электронными. Это же, во-первых, прогрессивно, а во-вторых – сулит огромную экономию бюджетных средств. Не надо будет делать все эти избирательные участки, перегружать школы, печатать бюллетени… ЗАЧЕМ?? Зачем, граждане?! Не надо! Все проголосовали на дому, нажали кнопки – и всё. Далее мощный искусственный интеллект все обработает и представит все результаты в лучшем виде, комар носа не подточит!

Лепота. Именно поэтому я говорю, что нынешние выборы – там, куда еще не добрался московский прогресс – это последние выборы, хоть как-то на выборы похожие. Дальше – тишина.

UPD. А вот – уже и “вести с полей”: Роман Юнеман сообщает, как идет это самое ЭГ в Москве в своем ФБ:

Тотальное электронное голосование.

Вести с участков.

Приходят люди, которые обнаруживают, что они вычеркнуты из списков, но зарегистрированы в дистанционном электронном голосовании. Таких случаев уже много.

При этом оказывается, что логины-пароли они свои либо не помнят, либо вообще их не знают.

Некоторые в процессе выясняют, что их зарегистрировали в системе их дети, мужья, другие родственники — потому что «так им сказали сделать на работе».

Как я и говорил — ДЭГ это беспрецедентный инструмент административного привода. И совершенно непрозрачный инструмент. Если уж люди не знают, что их регистрировали в системе, то могут и не знать, что за них голосуют.

Процент зарегистрированных в системе электронного голосования — 25-30% избирателей.

Учитывая, что общая явка будет где-нибудь 45%, а явка ЭГ обычно стремится к 90-100%, то электронных голосов будет больше половины.

Такие дела”.