Финские ученые вырастили кофе в биореакторе

В Финляндии ученые сумели получить искусственный кофе в лабораторных условиях. При этом продукт, как оказалось, практически невозможно отличить от настоящего.

Технология очень похожа на процесс выращивания исусственного мяса. Однако кофе уже сейчас получается значительно дешевле. В биореакторе выращивают массу из клеток кофейных деревьев, далее смешивают ее с водой, высушивают, обжаривают и производят еще некоторые операции.

Спрос на кофе в мире постоянно растет, а расширять до бесконечности плантации невозможно, так как приходится для этого уничтожать тропические леса. Поэтому необходим искусственно выращенный аналог, который не будет уступать настоящему кофе.