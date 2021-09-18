 

Финские ученые вырастили кофе в биореакторе

18.09.2021, 1:20, Новости дня
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В Финляндии ученые сумели получить искусственный кофе в лабораторных условиях. При этом продукт, как оказалось, практически невозможно отличить от настоящего.

Технология очень похожа на процесс выращивания исусственного мяса. Однако кофе уже сейчас получается значительно дешевле. В биореакторе выращивают массу из клеток кофейных деревьев, далее смешивают ее с водой, высушивают, обжаривают и производят еще некоторые операции.

Спрос на кофе в мире постоянно растет, а расширять до бесконечности плантации невозможно, так как приходится для этого уничтожать тропические леса. Поэтому необходим искусственно выращенный аналог, который не будет уступать настоящему кофе.



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