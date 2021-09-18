Установлено, когда люди начали употреблять молоко

Исследования останков древних людей позволили ученым определить, что молочная диета как таковая появилась в эпоху бронзового века. Тогда же люди начали массово заниматься скотоводством и переселялись в степи.

До того момента естественной средой обитания человека был лес, отмечают ученые. Также исследования подтвердили, что приручение лошади произошло в Понтийско-Каспийской степи.

Это было настоящее события для человечества, которое можно сравнить разве только с изобретением колеса. Верхом на лошади можно преодолеть большие расстояния, при необходимости разгоняться до большой скорости. И все это без особых затрат собственных сил. Приручение лошади способствовало ускорению миграционных процессов.