Установлено, когда люди начали употреблять молоко

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18.09.2021, 1:20, Новости дня
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Исследования останков древних людей позволили ученым определить, что молочная диета как таковая появилась в эпоху бронзового века. Тогда же люди начали массово заниматься скотоводством и переселялись в степи.

До того момента естественной средой обитания человека был лес, отмечают ученые. Также исследования подтвердили, что приручение лошади произошло в Понтийско-Каспийской степи.

Это было настоящее события для человечества, которое можно сравнить разве только с изобретением колеса. Верхом на лошади можно преодолеть большие расстояния, при необходимости разгоняться до большой скорости. И все это без особых затрат собственных сил. Приручение лошади способствовало ускорению миграционных процессов.



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