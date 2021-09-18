Разумков прокомментировал слухи о своей возможной отставке

Ведуший Савик Шустер спросил: “Эти слухи, что на вас давят, что отставка, что собираются голоса, – это правда?”

“Что касается отставки – знаете, ходят разговоры, много слухов сегодня в зале Верховной Рады. Многое до меня доходит. Я говорил и говорю: я за должность держаться не буду. Я пришел на нее, чтобы работать и буду работать дальше, если мне это позволит делать Верховная Рада. Процедуры отзыва с должности главы Верховной Рады более чем понятны и просты. Определены регламентом, законами Украины, Конституцией – пожалуйста. Если есть желание сменить главу Верховной Рады, все знают: как только придет запрос – сразу выдам подписные листы. Но я сегодня продолжаю работать как глава Верховной Рады и в отставку точно не собираюсь. Я не допускал, извините за сленг, беспредела в парламенте в течение двух лет и сейчас его не допущу”, – заявил спикер.

Он также сообщил, что ему сменили охрану.

“Что касается давления… Ну, не знаю. Смотрите: с одной стороны, когда ты на больничном, а тебе начинают менять охрану, для кого-то это, наверное, было бы давлением. А для меня это не является давлением, потому что я до должности главы Верховной Рады был без охраны и сейчас достаточно просто хожу по улицам и, если мне надо, общаюсь с людьми. Уверен, что после того, как завершится моя каденция и у меня уже не будет охраны, я также спокойно буду ходить по улицам и смогу нормально смотреть людям в глаза. К сожалению, я не уверен, что все смогут это делать, но у меня это точно будет получаться”, – заявил глава парламента.

Разумков добавил, что разговоры о его отставке ходят давно.

“Посмотрим. Я этого не боюсь”, – сказал он.

Контекст:

Разумков стал спикером Верховной Рады IX созыва в августе 2019 года.

Издание “Украинская правда” со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве якобы договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским.

17 сентября Арахамия опроверг эту информацию. Позже он заявил, что Разумков “не послушал мнение своей фракции, которая его выдвигала на место спикера”, когда направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—