 

Данилов рассказал, когда в Украине появились последние олигархи

18.09.2021, 0:42, Новости дня
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“Когда появились последние олигархи? Это уже во времена после 2014 года, когда люди погибли на Майдане, когда у нас война с Российской Федерацией”, – сказал Данилов.

Он отметил, что новые олигархи появились в Украине после очищения банковской системы – “банкопада”.

“Искусственный “банкопад”. Определенное количество людей завладело активами на миллиарды гривен, которые принадлежали всем нам. На сегодняшний день, когда вы узнаете сумму, сколько государство совместно с нами вынуждено было оплатить через Фонд гарантирования вкладов, – это десятки миллиардов”, – подчеркнул Данилов.

Контекст:

Во время кризиса 2012–2017 годов с украинского рынка было выведено 95 из 175 банков – более половины банковской системы. Фонд гарантирования вкладов выплатил их вкладчикам порядка 90 млрд грн возмещения. Для осуществления выплат в долг под рыночные 10–12% годовых было получено около 80 млрд грн: 20 млрд грн у НБУ и 59 млрд грн у Министерства финансов Украины.

Фонд на сегодняшний день полностью рассчитался с НБУ, выплатив 25,6 млрд грн, из которых 5,5 млрд грн – начисленные проценты. А также перечислил Министерству финансов 19,6 млрд грн, из которых почти 7 млрд грн – начисленные проценты.

Согласно данным НБУ, в течение 2014–2020 годов правление регулятора приняло 97 решений об отнесении банков к категории неплатежеспособных и их ликвидации. Большинство из них – в 2014–2015 годах.

Данилов говорил 11 сентября, что президент Украины Владимир Зеленский поручил рассмотреть СНБО новый кейс о появлении в Украине олигархов после волны “банкопадов”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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