Украина получила новое оборудование и сможет сама выявлять штаммы коронавируса

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что раньше Украина отправляла образцы на секвенирование в лаборатории ВОЗ, что занимало определенное время. Теперь же украинские медики смогут реагировать оперативно.

Мощность нового оборудования – 400 образцов в месяц.

“Это первый секвенатор, планируем такое же оборудование для центров контроля и профилактики болезней в южном, западном и восточном регионах”, – добавил министр в Facebook.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2438117519653691

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 17 сентября в Украине подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 54,7 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

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