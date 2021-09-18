 

Мнение: ЭГ и ваучеры

18.09.2021, 0:28, Разное
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Разговоры про ЭГ (см. пред. пост)

В комментах люди обсуждают схему “электронного голосования” – как она реализуется в Москве.

Один, восхищенно: Угроза увольнения в сочетании со схемой MLM? Ловко.

Второй, умудренный: да старо это всё. Прежде таким же образом – еще в “нулевых” – вербовали “сторонников Единой России”. Тот же был принцип: сам пообещай, что будешь голосовать за ЕР, и приведи еще 10 (десять!) человек, которые тоже скажут, что будут за ЕР. Тоже, естественно, под угрозой выговора или там увольнения. И сидели люди в “штабах ЕР”, заполняли “шахматки”, кто сколько человек привел… Но, понятно, этот метод был не слишком надежный – человек ведь мог и наврать с три короба: сказал, что будет за Едро, а сам пойдет и гнусно проголосует за какое-нибудь ЛДПР!
С ЭГ, конечно, все гораздо лучше: из человека как бы реально вынимают его “голос”, переводят в электронный вид – и дальше уже реально делают с ним все что хотят. Схема чем-то похожа на покупку ваучера за бутылку водки – с той разницей, что тут даже и водки не дают. Просто забирают голос – и привет.

Мое мнение – мое обычное: если люди позволяют так с собой поступать – то, почему, собственно, так с ними не поступать?

Источник: Размышления вольного социолога



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