Компания LG выпустила телевизор с огромным экраном за 1,7 млн долларов

Компания LG показала во время презентации огромный телевизор. Размер диагонали крана в нем составляет целых 365 дюймов. Панель создана по LED-технологии. Разумеется. Под такой гигантский телевизор нужно найти еще и стену соответствующих размеров.

Однако еще больше экспертов удивила цена. 1 миллион 700 тысяч американских долларов! Не многовато ли?

В общем-то, представлена целая линейка. Так что можно выбрать телевизор с панелью поскромнее и подешевле. Но меньшую диагональ, чем 108 дюймов, производитель в данной серии не предлагает. Во всех случаях изображение гарантируют в стандарте HD, для чего необходимы 8К пикселей. Количество выделяемого тепла включенным гигантским телевизором соответствует нагревательному прибору на 16,5 кВт.