Филиал Ухты – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Сутулая Оксанка Самойлова прилетела в родную Ухту.
Прилетела громко, пафосно, на частном джете, широко улыбаясь дешёвыми, грязными по бокам винирами.
Фото: Соцсети
Обсудим?
То, что Самойлова притащилась в Ухту на частном джете, я знаю лишь потому, что она сама об этом сообщила. Ну, чтобы никто не подумал, что Оксанка летела обычным коммерческим рейсом, как последняя, как ей кажется, нищебродка.
Фото: Соцсети
Звезда прилетела! Понимаете: звизда?
Чтобы ни у кого не осталось сомнений, что прилетела звизда, в частный джет взяли ещё и собачку. Наверное, Оксанка видела в кино, что богатые люди путешествуют с собачками.
Логика у Оксанки простая, совершенно недвусмысленная: «Если кто-то не понял, что я звезда, то вот собачка. Если кто-то не может читать логотипы на моих сумках, то вот вам ещё и собачка».
Самойлова поделилась сокровенным: в Ухте она не была целых 20 лет. Ей это только кажется.
На самом деле, Оксанка из Ухты никуда и не уезжала. Где бы ни находилась эта женщина, Ухта — всегда с ней, всегда в ней.
Что на фотографии слева, что на сделанной гораздо позже фотографии справа, лично я вижу Ухту.
Фото: Соцсети
Против Ухты я ничего не имею. Хороший, наверное, город. И Самойлова его, по всей видимости, очень любит, раз везде, куда бы ни приехала, устраивает филиал Ухты.
Оксанка привезла Ухту в Подмосковье. Она и в Нью-Йорк прилетит и тоже сделает там филиал Ухты.
Удивительная женщина. Она не пользуется теми возможностями, которые дают деньги.
Вместо того, чтобы сесть и почитать книгу, ведь на работу — не надо, а домашние обязанности выполняет помощница по хозяйству, Самойлова всё лето жрёт жирные стейки у бассейна и в очередной раз переделывает грудь.
Вместо того, чтобы полистать альбом по искусству, слетать в тот же Лондон и сходить там хоть раз в жизни в музей, Оксанка листает ленту Инстаграма и летит на Мальдивы фотографировать колхозные татуировки на фоне подноса в воде.
Фото: Соцсети
Мораль проста: леди и «пазике» будет леди, а Самойлова и в частном джете останется Самойловой.
В Самойловой живёт Ухта. А что живёт в вас? Поразмыслите да и ответьте.
Я вас слушаю очень внимательно.
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет