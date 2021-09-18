Филиал Ухты – Личное мнение

Сутулая Оксанка Самойлова прилетела в родную Ухту.

Прилетела громко, пафосно, на частном джете, широко улыбаясь дешёвыми, грязными по бокам винирами.



Фото: Соцсети

Обсудим?

То, что Самойлова притащилась в Ухту на частном джете, я знаю лишь потому, что она сама об этом сообщила. Ну, чтобы никто не подумал, что Оксанка летела обычным коммерческим рейсом, как последняя, как ей кажется, нищебродка.



Фото: Соцсети

Звезда прилетела! Понимаете: звизда?

Чтобы ни у кого не осталось сомнений, что прилетела звизда, в частный джет взяли ещё и собачку. Наверное, Оксанка видела в кино, что богатые люди путешествуют с собачками.

Логика у Оксанки простая, совершенно недвусмысленная: «Если кто-то не понял, что я звезда, то вот собачка. Если кто-то не может читать логотипы на моих сумках, то вот вам ещё и собачка».

Самойлова поделилась сокровенным: в Ухте она не была целых 20 лет. Ей это только кажется.

На самом деле, Оксанка из Ухты никуда и не уезжала. Где бы ни находилась эта женщина, Ухта — всегда с ней, всегда в ней.

Что на фотографии слева, что на сделанной гораздо позже фотографии справа, лично я вижу Ухту.



Фото: Соцсети

Против Ухты я ничего не имею. Хороший, наверное, город. И Самойлова его, по всей видимости, очень любит, раз везде, куда бы ни приехала, устраивает филиал Ухты.

Оксанка привезла Ухту в Подмосковье. Она и в Нью-Йорк прилетит и тоже сделает там филиал Ухты.

Удивительная женщина. Она не пользуется теми возможностями, которые дают деньги.

Вместо того, чтобы сесть и почитать книгу, ведь на работу — не надо, а домашние обязанности выполняет помощница по хозяйству, Самойлова всё лето жрёт жирные стейки у бассейна и в очередной раз переделывает грудь.

Вместо того, чтобы полистать альбом по искусству, слетать в тот же Лондон и сходить там хоть раз в жизни в музей, Оксанка листает ленту Инстаграма и летит на Мальдивы фотографировать колхозные татуировки на фоне подноса в воде.



Фото: Соцсети

Мораль проста: леди и «пазике» будет леди, а Самойлова и в частном джете останется Самойловой.

В Самойловой живёт Ухта. А что живёт в вас? Поразмыслите да и ответьте.

Я вас слушаю очень внимательно.

—