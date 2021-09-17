Классический цвет осени, который в этом году еще и в тренде: как вписать трендовый оранжевый в свои наряды

Чтобы выглядеть стильно и привлекательно, важно правильно подобрать одежду. Сезонным цветом этой осенью будет оранжевый. Это классический цвет, который напоминает осеннюю листву, прекрасные закаты, тыкву. Вот несколько советов относительно того, как подобрать и носить наряды оранжевого цвета.

Красивое яркое пальто

Это очень стильный и эффектный наряд, который понравится многим модницам. Такой наряд повышает самооценку, делает барышню более уверенной, поднимает настроение. Классическое пальто отлично смотрится с джинсами и водолазкой. Такая одежда позволяет настроиться на новые карьерные достижения.

Элегантный образ со свитером

У оранжевого цвета есть множество оттенков. Это не только огненная смесь красного с желтым, но и креветочный, кирпичный, фламинговый, темно-мандариновый, облепиховый оттенки. Каждый оттенок может подарить разные ассоциации и внести разнообразие в образ. К примеру, свитер коньячного оттенка не такой яркий, как зажигательный мандариновый. Он более строгий и спокойный. Такая одежда отлично сочетается с черными брюками и отлично подойдет как для повседневной носки, так и для создания офисного образа.

Так же стильно смотрится свитер оверсайз крупной вязки. Эту вещь можно смело надевать, если хочется создать образ в уличном стиле.

Дополнить наряд могут ботильоны цвета корицы. Это тоже один из оттенков оранжевого.

Элегантность всегда в тренде

Проблема с яркими тонами, такими как оранжевый, заключается в том, что их сложно комбинировать с другими цветами, кроме черного и белого.

Однако при помощи различных оттенков оранжевого можно создать чудесный лук. Наденьте брюки оттенка календулы и свитер в более спокойных тонах. Это могут быть сердолик, манго или лососевый. Вы будете выглядеть стильно и очень привлекательно.

Эффектный пиджак

Если хочется внести в образ свежие задорные нотки, обратите внимание на пиджак оттенка хурмы. Это очень сочный и притягивающий внимание цвет. Чтобы выделить талию, можно использовать черный пояс.

Красиво смотрится сочетание светлого платья с оранжевым жакетом. Дополните образ небольшой яркой сумочкой.

Куртка

Это еще одна интересная идея. Яркая куртка обязательно поднимет вам настроение.

Для создания повседневного образа стоит надеть красивую оранжевую куртку с черными брюками и эффектным топом. Такая одежда поможет чувствовать себя комфортно прохладным осенним днем.

Элегантный свитер для повседневного образа

Если вам нравится женственный и повседневный стиль, можно надеть элегантный оранжевый свитер с длинной юбкой в темных тонах. Образ получается с элементами романтики. Он говорит о хорошем вкусе представительницы прекрасного пола.

Это классический осенний наряд для прогулки или встречи с друзьями. Хорошо подойдет такая одежда для офиса.

Платье с запахом

Если у вас запланировано важное или официальное мероприятие, стоит обратить внимание на этот наряд.

Красивое платье с запахом оттенка киноварь смотрится очень красиво. Такой наряд поможет вам чувствовать себя уверенно. Без сомнения вы будете ловить на себе восторженные взгляды. Дополните образ бежевым клатчем и такой же парой обуви.

Джинсы с высокой посадкой

Этот наряд покорил сердца многих девушек. Отлично смотрятся джинсы с высокой посадкой и оранжевый свитер.

С помощью такого наряда можно создать повседневный современный образ. Дополните лук кроссовками белого цвета. Этой осенью они тоже в тренде.

Полупальто

Лучше всего соответствует осени тыквенный оттенок оранжевого. Если вы наденете верхнюю одежду такого цвета, восторженные взгляды вам обеспечены.

Лучше всего сочетать такое полупальто с одеждой в темных оттенках, которые дают возможность оранжевому раскрыться во всей его красе. Наденьте темные брюки и такой же свитер. Вам будет тепло и комфортно.