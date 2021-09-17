Арахамия поспорил с Разумковым при обсуждении направления законопроекта об олигархах в Венецианскую комиссию

В эфире обсуждали законопроект об олигархах, который Разумков на прошлой неделе направил в Венецианскую комиссию.

Арахамия спросил: “В чем общественная важность проверять через Венецианскую комиссию олигархов? 13 человек в стране! Зачем? Объясните просто”.

“Скажите, пожалуйста, когда профильный комитет [по вопросам правовой политики] господина [нардепа от “Слуги народа” Андрея] Костина обратился с вопросом по законопроекту о партиях, если не ошибаюсь, получил заключение “венецианки” и до сих пор не зарегистрирован законопроект – какова была тогда там общественная важность? Здесь нет общественной или необщественной важности. Здесь есть позиция “равные права для всех” в парламенте. Вы знаете, я это исповедовал, исповедую и буду исповедовать. Считаю это абсолютно правильным подходом”, – ответил Разумков.

Арахамия также заявил, что первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук просил Разумкова направить в Венецианскую комиссию законопроект о местном референдуме.

“Отправляем на Разумкова письмо: “Можно в “венецианку” отправить?” А он отвечает: “Извините, “венецианка” сейчас сильно загружена, нельзя”. И тут через день…” – заявил нардеп.

Он сказал, что законопроект между первым и вторым чтением может измениться “до неузнаваемости”.

“Мы говорим: “Давайте отправлять в “венецианку”, только когда будет конечный текст финальный. Не черновик будем отправлять нашим международным партнерам, а конкретную версию финальную”, – добавил Арахамия.

Разумков ответил, что касательно законопроекта об олигархах было обращение омбудсмена Людмилы Денисовой, представителей четырех фракций и от депутатской группы.

Он заявил, что за два года парламент направил шесть запросов в Венецианскую комиссию.

“Действительно, когда было письмо от Руслана Алексеевича по законопроекту о местных референдумах, мы за декабрь – март направили четыре запроса на “венецианку”. У меня была встреча с нашими коллегами, и они достаточно аккуратно отметили, что “многовато ваших предложений поступает”, – сказал он.

Также спикер заявил, что законопроекты в Венецианскую комиссию направлялись или между первым и вторым чтениями или до регистрации в парламенте.

Контекст:

Верховная Рада приняла проект закона о деолигархизации в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

Глава парламентской фракции Давид Арахамия ожидает, что законопроект вынесут на рассмотрение Рады ориентировочно после 20 сентября. К законопроекту подали более 1200 правок.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия “За демократию через право” (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение спикера парламента Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

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