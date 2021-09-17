 

СНБО ввел новые пакеты санкций, а Зеленский снова едет в США. Главное за день

17.09.2021, 23:48, Новости дня
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Новые санкции СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции против лиц, которые будут принимать участие в организации голосования на выборах в Госдуму России на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Также СНБО ввел санкции против семи сотрудников ФСБ России, причастных к отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Зеленский снова едет в США

18 сентября начнется официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Он примет участие в работе Генассамблеи ООН. Также у главы государства запланирован ряд встреч.

Минздрав Украины разрешил смешивать вакцины

В Украине разрешена комбинация мРНК-вакцин от коронавирусной инфекции, которые производят компании Moderna и Pfizer/BioNtech. В Минздраве уточнили, что если человек получил первую прививку препаратом Moderna, то вторую можно делать Pfizer, и наоборот.

ЦИК зарегистрировал Сущенко кандидатом в нардепы

Центральная избирательная комиссия 17 сентября зарегистрировала четверых кандидатов в нардепы на промежуточных выборах в Верховную Раду, назначенных на 31 октября. Комиссия зарегистрировала троих кандидатов по округу №197 в Черкасской области – бывшего политзаключенного Кремля, нынешнего первого замглавы Черкасского облсовета Романа Сущенко от партии “Европейская солидарность”, самовыдвиженца Леонида Даценко и Григория Козьму от Блока Эдуарда Гурвица. По округу №184 в Херсонской области кандидатом зарегистрирована Татьяна Лазарева от партии “Миколаївці”.

СМИ сообщили, что французские производители шампанского согласились на требования РФ

С 15 сентября в Россию снова начало поступать шампанское французских производителей – они отказались от спора с Москвой по поводу использования названия напитка и согласились называть свой продукт “игристым вином”. Об этом 16 сентября сообщило издание The Times.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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