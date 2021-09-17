Олигархи с 1989 года сформировали в Украине кланы, через которые трудно пробиться – Данилов

По его словам, Украина сегодня пребывает в ситуации, когда “маленькая кучка людей управляет абсолютно колоссальным активом, который должен был принадлежать всем гражданам”.

“Они сформировали с 1989 года все органы, которые сегодня работают здесь. Они уже пошли… уже сыновья, родители, дети, они уже сделали такие кланы, по которым пробиться сложно”, – сказал Данилов.

Он отметил, что, кроме внешнего врага, у Украины есть “внутренний враг”.

“В свое время человек, который руководил Фондом госимущества (ФГИ) Украины, он почему-то застрелился. Второй человек, который руководил ФГИ, – потом он чего-то выбросился с девятого этажа. Это люди, которые работали в ФГИ и распоряжались нашей собственностью… Все знают этих людей, это господин [Михаил] Чечетов, это госпожа [Валентина] Семенюк-Самсоненко. Почему эти люди ушли из жизни, никто не задумывается, – подчеркнул секретарь СНБО. – Это вопрос владения нашим государством не нами с вами совместно, а отдельной кучкой людей, которые могут в любое время принимать какие-либо решения”.

Контекст:

Верховная Рада приняла проект закона о деолигархизации в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

Глава парламентской фракции Давид Арахамия ожидает, что законопроект вынесут на рассмотрение Рады ориентировочно после 20 сентября. К законопроекту подали более 1200 правок.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия “За демократию через право” (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение спикера парламента Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что из-за отправки законопроекта об олигархах на Венецианскую комиссию его могут не принять до следующих парламентских выборов.

По словам украинского бизнесмена Игоря Коломойского, бывшие главы ФГИ Чечетов и Семенюк-Самсоненко слишком много знали о приватизационных процессах в Украине, как минимум их “довели до самоубийства”.

В ночь с 27-го на 28 февраля 2015 года Чечетов покончил жизнь самоубийством. Он оставил предсмертную записку примерно такого содержания: “Нет никаких моральных сил больше жить. Я ухожу. Думаю, так будет лучше для всех. Спасибо всем за поддержку”.

Семенюк-Самсоненко нашли мертвой 27 августа 2014 года. О гибели бывшего главы Фонда государственного имущества Украины в милицию сообщила ее дочь. Семенюк-Самсоненко была главой Фонда госимущества с 2005-го по 2008 год, а также народным депутатом II, III, IV и V созывов.

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