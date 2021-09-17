Конец «меркелизма»: что дальше?

Политический расклад в Германии за полторы недели до выборов.

26 сентября пройдут парламентские выборы в Германии — победившая партия выставит своего кандидата на должность канцлера и будет формировать правящую коалицию. Впервые с 2005 года в выборах не участвует Ангела Меркель, соответственно, она покидает пост канцлера. Более того, впервые с 2005 года Христианско-демократический союз — партия Меркель — рискует потерять лидерство. Причин тому много: усталость немцев от пандемии и внешнеполитических проблем, скандалы с кандидатом от ХДС и тот факт, что роль преемника Меркель взял на себя кандидат от совсем другой партии. Впрочем, в этой предвыборной кампании вообще много сюрпризов.

Ангела Меркель. Фото: EPA

Накануне выборов

Осенью 2018 года, когда Ангела Меркель заявила, что после выборов в 2021 году покинет пост канцлера, Германия, да и Европа была другой. Свое решение Меркель приняла после череды неудачных региональных выборов, где ее партия — Христианско-демократический союз — показала плохие результаты. Тогда часть избирателей ХДС — в основном недовольных мягкой миграционной политикой канцлера и спорами внутри правящей коалиции — откололась. Меркель решила взять ответственность на себя и заявила, что покинет пост руководителя партии, а значит, и канцлером после выборов больше не будет.

Три года спустя изменилось практически все. Главная угроза теперь — пандемия, а вместе с ней ограничения, экономические проблемы, необходимость массовой вакцинации. Миграционный кризис никуда не делся — зато теперь появились новые нелегальные мигранты, «поставляемые» в Европу Беларусью через Литву, Латвию и Польшу. Обострилась ситуация в Афганистане, где к власти снова вернулись талибы.

В этих условиях нестабильности Ангела Меркель остается самым популярным политиком в Германии.

По данным немецкого института социальных исследований Forsa, в сентябре рейтинг поддержки канцлера составил 65%. Международная исследовательская компания Ipsos дает похожую цифру: накануне выборов положительно относятся к Меркель 67% немцев. Соседям Меркель тоже нравится: по данным Ipsos, ее поддерживают 75% жителей Франции, 75% жителей Бельгии и 77% жителей Нидерландов.

Короткий взлет

За 16 лет Меркель у власти немцы привыкли к госпоже канцлеру и в целом доверяют ей. Поэтому сейчас перед всеми кандидатами в канцлеры — высокая планка.

Основных претендентов на этот пост трое. Весной начал резко расти рейтинг партии «зеленых» — в мае он достиг 25%, ненадолго превысив рейтинг правящего ХДС. Партия, выступающая за зеленую экономику, мягкую миграционную политику, гендерное равенство и права ущемленных групп, в последние годы последовательно улучшает свой результат на региональных и федеральных выборах. От «зеленых» на должность канцлера выдвигается Анналена Бербок — 40-летняя сопредседатель партии. В ее программе прежде всего — борьба за права человека и экологию. В мае многие немецкие СМИ и аналитики допускали возможность победы Бербок — в этом случае она стала бы второй женщиной на посту канцлера. Ее два главных противника — от ХДС и социал-демократов — мужчины старше 60, с большим опытом в политике. Анналена Бербок стала хоть немного заметна на федеральном уровне только три года назад, став сопредседателем партии. Она ассоциируется с переменами даже внешне — в рамках предвыборной кампании ездит по регионам Германии в ярко-зеленом автобусе с солнечными панелями, выступает в кожаной куртке.

Сейчас, за полторы недели до выборов, победа кажется невозможной: рейтинг «зеленых» упал до 16% — таковы данные исследования Politico, который обобщает результаты всех значимых опросов. Отчасти радикальность Анналены Бербок оказалась чрезмерной для большинства избирателей: так, ее ремарка в одной из речей о том, что «рынку абсолютно безразличны люди», прозвучала неуместно в стране с устойчивой рыночной экономикой. Отчасти образ политика нового толка подпортили скандалы: летом Бербок обвинили в плагиате в ее новой, недавно изданной книге «Сейчас. Как мы обновим нашу страну». Сама кандидат на обвинения ответила, что пользовалась только открытыми источниками, но признала: «Было бы однозначно лучше, если бы я работала со списком источников». Перед этим Бербок обвинили в искажении фактов в своем резюме — она указала не все доходы.

Хотя шансы на победу у «зеленых» невелики, партия держит уверенное третье место — то есть вполне может принять участие в формировании правящей коалиции и получить часть министерских портфелей.

Лашет смеется

На втором месте, по данным предварительных опросов, правящий ныне Христианско-демократический союз — сейчас его поддерживает 21% избирателей. Если партия победит, канцлером станет шестидесятилетний Армин Лашет, с января занимающий пост председателя ХДС.

Армин Лашет. Фото: EPA

В понедельник Лашет представил стодневный план — на первые три месяца в роли канцлера. План обширный: Лашет обязуется в том числе повысить пособия на детей, улучшить налоговые льготы для родителей-одиночек, создать национальный совет по безопасности, установить дополнительные камеры на вокзалах, ввести беспроцентные кредиты для установки солнечных панелей, повысить необлагаемый налоговый минимум для некоторых работников.

Меньше чем за две недели до выборов это похоже на попытку последнего рывка в борьбе за первое место, тем более что большая часть пунктов уже была опубликована в виде предвыборной программы ХДС. Впрочем, включая эти пункты в свой стодневный план, Лашет обязуется выполнить их в первую очередь.

В январе, когда Лашет стал председателем партии, ХДС лидировал в опросах с большим отрывом. И практически сразу рейтинги поползли вниз. Из тройки кандидатов Лашет отличается наименьшей внятностью и четкостью позиции — так, во время теледебатов он единственный не ответил на стандартный вопрос о том, куда он нанесет первый визит в качестве канцлера в случае своей победы. Еще он периодически попадает в дурацкие ситуации — самая неприятная случилась в середине июля, во время визита Лашета в разрушенный наводнением город Эрфтштадт. Во время речи федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера, посвященной масштабам наводнения, в котором погибли 180 человек, камеры засняли Лашета, смеющегося над чьей-то шуткой. Лицо кандидата в канцлеры, растянутое широкой улыбкой, облетело все СМИ, а в твиттере запустили флешмоб с хэштегом#laschetlacht (Лашет смеется). Сам политик, позже комментируя этот инцидент на телевидении, сказал: «Это было глупо, этого не должно было случиться, я очень сожалею». С того момента, по данным опросов, поддержка ХДС опустилась еще на 8 процентных пунктов. Личный рейтинг Лашета, по данным Forsa, — 30 пунктов, ниже, чем у Анналены Бербок (35 пунктов), он занимает десятое место в списке самых популярных политиков Германии.

Еще одна вероятная причина падения рейтингов — слишком большое количество событий, преимущественно негативных, за последние полгода. Новые вспышки коронавируса, протесты против ковидных ограничений, приход «Талибана»* в Афганистане — избиратели устали от плохих новостей и связывают их с правящей партией, а это ХДС.

Он может быть госпожой канцлер

Отчасти этой же причиной можно объяснить главный сюрприз этой предвыборной кампании — лидерство социал-демократов, которые последние восемь лет довольствовались ролью младшего партнера ХДС по правящей коалиции, а теперь опережают его на 4 процентных пункта. Впервые за последние 15 лет партия лидирует в опросах общественного мнения.

Олаф Шольц, Анналена Бербок и Армин Лашет (справа). Фото: ЕРА

Во многом это заслуга кандидата в канцлеры — 63-летнего вице-канцлера и министра финансов Олафа Шольца. Рейтинг его личного одобрения — 54%, он второй по популярности политик в стране после Меркель. Кампания Шольца строится на простых лозунгах: он обещает строить дома, чтобы добиться снижения цен на жилье, поднять минимальную заработную плату и превратить Германию в крупного экспортера зеленой электроэнергии — довольно стандартная программа для социал-демократа.

Интереснее роль, которую выбрал Шольц. Если его противники стремятся показать, что нового они смогут привнести в политическую жизнь Германии после «эпохи меркелизма» (термин, активно используемый в немецких СМИ), то Шольц активно эксплуатирует образ преемника Меркель. СМИ отмечают: он даже руки часто складывает «домиком» — фирменный жест действующего канцлера. А недавно СДПГ разместила рекламу с фотографией Шольца и слоганом «Er kann Kanzlerin» (он может быть канцлером), только слово Kanzlerin — c окончанием женского рода. Грамматически это — «он может быть госпожой канцлер».

Эта стратегия, кстати, очень раздражает Христианско-демократический союз: представитель другой партии зарабатывает очки за счет их лидера. Глава ХСС (баварского партнера ХДС) Маркус Зедер назвал тактику Шольца «своего рода вымогательством наследства». Даже Меркель, которая держится в стороне от предвыборной борьбы, недавно объяснила разницу между собой и Шольцем. «При мне в качестве канцлера коалиция с партией «левые» невозможна. Непонятно, так ли это в случае с Олафом Шольцем», — заявила канцлер, апеллируя к центристским взглядам своих избирателей, которые не поддержат коалицию с преемницей Социалистической единой партии Германии, правившей в ГДР.

Кстати,

если канцлером станет Олаф Шольц, отношения Берлина с Москвой вряд ли ухудшатся.

За время своей карьеры — начиная с работы в Международной организации молодых социалистов в 80-е — Шольц не раз бывал в России, а в 2017 году виделся с Владимиром Путиным на саммите в Гамбурге. В интервью в ходе предвыборной кампании, отвечая на вопросы про Россию, Шольц осуждает агрессивную внешнюю политику России, но поддерживает «Северный поток-2». Впрочем, многое будет зависеть от коалиционного партнера социал-демократов в случае их победы: среди них отношение к РФ сильно разнится — от дружественного настроя «левых» до категорического неприятия «зеленых».

Мария Епифанова, «Новая газета»

*организация признана террористической

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