Мнение: Сюжет для русского нуара

Гуляя по Барнаулу, несколько раз замечал интересные рекламные надписи… на асфальте, аналогов которым, пожалуй, нигде больше не встречал. Надписи такие: написано крупно белой краской КАЛЫМ – и внизу телефон. И всё. Прошел квартал – опять: крупно КАЛЫМ – и опять телефон, но другой.

Я мысленно озадачился – что бы это могло значить? Что именно рекламируется? Едва ли сам “калым”; это ведь не вещь, это, как известно, выкуп за невесту – кто его может продавать и как?! И вообще – что за странная форма?

Проще всего было бы, конечно, по этим телефонам позвонить и спросить, что они хотят – но боязно; какими-то мне эти надписи показались зловещими. Ну и я придумал, в итоге, сам: почему-то вообразил, что это такое обращение к отцам, допустим, неких половозрелых дочерей. Типа – вот есть такой отец, и ему отчаянно не хватает денег на опохмел. Или на то, чтобы закрыть ипотеку. И надпись взывает к нему – выход есть! Приводи свою дочь, там тебя встретят местные алтайские абреки; ты им сдаешь на руки дочь, они тебе выдают калым; вот свадебка-то и сладилась!

Мда… Мрачная довольно фантазия. Пошарил у себя в голове – чем такая жуть навеяна? Ну и вспомнил – Галковским, конечно, кем еще. Его бессмертным “русским циклом”, где таится вот эта черная жемчужина:

“Меня всегда удивляли обвинения русских в антисемитизме. Русский крестьянин не может быть антисемитом по определению. То есть может, но процесс окукливания такой:

Первая фаза: когда ему сообщают сведения о кровавом навете, он конечно верит сразу и навсегда.

Вторая фаза: берёт сынишку и идёт к ближайшей синагоге: “Вам-то, Ванюшку не надоть? За 5 рублёв отдам. Ванюшку кому.”

Третья фаза: “Что жиды, в дело не взяли? Такушки. Так я вам красного петуха пущу.”

Вот “антисемитизм” русского крестьянина”.

Из песни слова не выкинешь.