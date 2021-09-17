 

Мнение: Сюжет для русского нуара

17.09.2021, 23:34, Разное
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Гуляя по Барнаулу, несколько раз замечал интересные рекламные надписи… на асфальте, аналогов которым, пожалуй, нигде больше не встречал. Надписи такие: написано крупно белой краской КАЛЫМ – и внизу телефон. И всё. Прошел квартал – опять: крупно КАЛЫМ – и опять телефон, но другой.

Я мысленно озадачился – что бы это могло значить? Что именно рекламируется? Едва ли сам “калым”; это ведь не вещь, это, как известно, выкуп за невесту – кто его может продавать и как?! И вообще – что за странная форма?

Проще всего было бы, конечно, по этим телефонам позвонить и спросить, что они хотят – но боязно; какими-то мне эти надписи показались зловещими. Ну и я придумал, в итоге, сам: почему-то вообразил, что это такое обращение к отцам, допустим, неких половозрелых дочерей. Типа – вот есть такой отец, и ему отчаянно не хватает денег на опохмел. Или на то, чтобы закрыть ипотеку. И надпись взывает к нему – выход есть! Приводи свою дочь, там тебя встретят местные алтайские абреки; ты им сдаешь на руки дочь, они тебе выдают калым; вот свадебка-то и сладилась!

Мда… Мрачная довольно фантазия. Пошарил у себя в голове – чем такая жуть навеяна? Ну и вспомнил – Галковским, конечно, кем еще. Его бессмертным “русским циклом”, где таится вот эта черная жемчужина:

“Меня всегда удивляли обвинения русских в антисемитизме. Русский крестьянин не может быть антисемитом по определению. То есть может, но процесс окукливания такой:
Первая фаза: когда ему сообщают сведения о кровавом навете, он конечно верит сразу и навсегда.
Вторая фаза: берёт сынишку и идёт к ближайшей синагоге: “Вам-то, Ванюшку не надоть? За 5 рублёв отдам. Ванюшку кому.”
Третья фаза: “Что жиды, в дело не взяли? Такушки. Так я вам красного петуха пущу.”
Вот “антисемитизм” русского крестьянина”.

Из песни слова не выкинешь.

Источник: Размышления вольного социолога



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