Сбербанк получил две пилотные зоны 5G от компании МТС

Представители компании МТС, одного из крупнейших операторов связи в РФ, сообщают о запуске двух пилотных зон для Сбербанка с поддержкой 5G. Обе они располагаются на территории столицы.

Как сообщает МТС, сигнал от новых станций распространяется в диапазоне 4,9 ГГц. Одна из станций начала работать на Кутузовском проспекте в районе штаб-квартиры Сбербанка России. Вторая также находится возле офиса заказчика на проспекте им. Андропова.

Также представители компании МТС напоминают, что в этом году развернуто уже несколько локаций с покрытием 5G. Подробнее о них можно узнать на официальном сайте оператора мобильной связи. В дальнейшем данная услуга будет распространяться в других районах Москвы.