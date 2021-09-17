 

Очередь на некоторые модели линейки iPhone 13 уже растянулась на три недели

17.09.2021, 23:32, Новости дня
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Спустя всего-то три дня после презентации новой линейки «яблочных» смартфонов iPhone 13 оказалось, что очередь на некоторые модели уже растянулась на три недели.

Если так пойдет и дальше, срок ожидания с каждым днем может увеличиваться на неделю, говорят специалисты. А все потому, что желающих приобрести новинки в несколько раз больше, чем было запланировано выпустить гаджетов в первых партиях.

В Соединенных Штатах, например, самым дефицитным оказался самый дорогой флагман iPhone 13 Pro, у которого объем основного накопителя составляет 1 Тб. Вторую партию смартфонов производитель обещает отгрузить только 24 сентября, а первая почти на исходе. Распродаются последние гаджеты наименее востребованных версий.



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