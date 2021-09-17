ABC News – на Капитолийском холме усиливают безопасность в напряжённом ожидании новых беспорядков

В субботу в американской столице должен состояться митинг в поддержку людей, которые участвовали в штурме Капитолия 6 января. Местные власти приняли дополнительные меры безопасности в Вашингтоне из-за опасений, что участники акции могут прибегнуть к насилию, пишет ABC News.

Другая важная новость этого вечера. Министерство внутренней безопасности выпустило новое предупреждение: некоторые из тех, кто собирается на субботний митинг в Вашингтоне в поддержку обвинённых в беспорядках 6 января, могут жаждать насилия.

По всему Вашингтону усиливаются меры безопасности. Вокруг Капитолия вновь возводятся ограждения и устанавливаются камеры видеонаблюдения. А бывший президент Трамп выступает с новыми комментариями в поддержку тех, кто присутствовал там (на Капитолийском холме. — ИноТВ) в тот день. С репортажем из Капитолия корреспондент ABC News Рейчел Скотт.

Сегодня вечером вокруг американского Капитолия был снова возведён забор. Вашингтон напряжённо ожидает субботний митинг в поддержку обвиняемых в беспорядках 6 января. Министерство внутренней безопасности выпустило информационное сообщение о том, что люди, участвующие в акции в эти выходные или выступающие против него, «могут стремиться к насильственным действиям».

Большинство законодателей-республиканцев стараются дистанцироваться (от субботнего митинга. — ИноТВ). Второй человек партии в сенате (Джон Тун. — ИноТВ) заявил The New York Times: «Существует множество явно разгневанных людей, которые хотят пойти маршем на Капитолий. Ни один из республиканцев, с которым я разговаривал здесь, в сенате, не поощряет и не способствует чему-либо подобному».

Но сегодня бывший президент Дональд Трамп выступил со следующим сообщением: «Наши сердца и умы с людьми, которых столь несправедливо преследуют в связи с протестом шестого января».

Это был не протест. Это был бунт. Но вот уже несколько месяцев подряд экс-президент пытается переписать историю.

ДОНАЛЬД ТРАМП, бывший президент США: И это были мирные люди. Это были прекрасные люди. Сборище было невероятным. И я упомянул слово «любовь». Любовь витала в воздухе. Я никогда не видел ничего подобного.

Как видно на этих кадрах, его слова далеки от правды. По подсчётам Министерства юстиции, во время восстания произошла примерно одна тысяча нападений на сотрудников правоохранительных органов. Офицер Дэниел Ходжес оказался зажат в дверном проёме.

ДЭНИЕЛ ХОДЖЕС, сотрудник полиции Вашингтона: Мужчина воспользовался моим уязвимым положением, схватился за переднюю часть моего противогаза и с её помощью ударил меня головой о дверь.

Офицера Майкла Фэннона схватили, окружили и били шокером.

МАЙКЛ ФЭННОН, сотрудник полиции Вашингтона: Я слышал, как кто-то в толпе кричал: «Хватайте его пистолет и пристрелите его из собственного оружия».

Рейчел Скотт с нами на прямой связи из Капитолия. И, Рэйчел, нам известно, что более 600 человек предстали перед судом за участие в бунте 6 января, а 60 человек сейчас находятся в тюрьме.

РЕЙЧЕЛ СКОТТ, корреспондент ABC News: Да, Дэвид, и сторонники митинга в эти выходные называют тех, кто всё ещё сидит в тюрьме, политическими заключёнными. Но прокуроры выступают с чёткой позицией. Они говорят, что многие из тех, кто находится за решёткой, представляют серьёзную значимую и сохраняющуюся угрозу общественной безопасности. Дэвид?

С нами на связи была Рейчел Скотт. Рейчел, спасибо.

Дата выхода в эфир 16 сентября 2021 года.