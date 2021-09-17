 

“Разумков не послушал мнение фракции”. Арахамия заявил, что законопроект об олигархах не нужно было направлять в Венецианскую комиссию

17.09.2021, 22:54, Новости дня
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Об этом сообщает “Укринформ”.

“Нет никакого смысла фактически драфт документа отправлять на рассмотрение Венецианской комиссии, потому что после рассмотрения в зале [во втором чтении] он может очень существенно измениться. Венецианская комиссия будет просто работать над документом, над которым нет смысла работать”, – сказал он.

В Венецианскую комиссию законопроект направил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он также подавал свои правки к проекту.

“Я считаю, что господин Разумков не послушал мнение своей фракции, которая его выдвигала на место спикера. Мне кажется, что это не коллегиальное поведение. Мы будем с ним разговаривать”, – сказал Арахамия.

Контекст:

Верховная Рада приняла проект закона о деолигархизации в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

Арахамия ожидает, что законопроект вынесут на рассмотрение Рады ориентировочно после 20 сентября. К законопроекту подали более 1200 правок.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

За передачу законопроекта Венецианской комиссии высказался экс-премьер Швеции Карл Бильдт, а также заместитель председателя Консультативной миссии ЕС в Украине Фредрик Весслау.

Европейская комиссия “За демократию через право” (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

Эксперт Atlantic Council, шведско-американский экономист Андерс Аслунд на форуме YES Brainstorming в Киеве 11 сентября раскритиковал законопроект о деолигархизации. Старший научный сотрудник Института Гувера (Стэнфордский университет) Нил Фергюсон отметил, что этот проект закона об олигархах “создает для Украины опасный прецедент, который ничем хорошим не закончится”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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