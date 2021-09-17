Арахамия предложил переименовать должность Денисовой в “уполномоченного по правам олигархов”. Она ответила

“Мне интересно, что человек называется “уполномоченный по правам человека в парламенте” (должность, которую занимает Денисова, называется “уполномоченный Верховной Рады по правам человека”. – “ГОРДОН”). Но почему-то за год, в этом году уже девять месяцев прошло, мы принимали кучу законов – про крымских татар, которых ущемляют в Крыму, про амнистию заключенных по “мягким” статьям – не возникло [претензий] у уполномоченного по правам человека… Я просто предлагаю переименовать… Мы придем в Раду, я подам законопроект “Переименовать в уполномоченного по правам олигархов”. Потому что не людей надо защищать права, а почему-то олигархов. Они миллиардеры, у них лучшие юристы, у них СМИ есть, у них партии свои есть. Они спокойно себя защитят. Я вообще не понял, что мы обсуждаем. Я не понимаю, зачем мы обсуждаем, это маразм”, – сказал Арахамия.

Денисова ответила, что вносила предложения относительно других законопроектов, а не только по законопроекту об олигархах.

“Возможно, господин Арахамия не услышал меня. Я внесла позиции по 1144 законопроектам. А я не понимаю, почему именно народные депутаты обратили [внимание] на мою позицию, которую я внесла относительно законопроекта №5599”, – сказала она.

“А я объясню. Потому что сели эти 13 больших ребят, сели вместе (вероятно, Арахамия имел в виду олигархов. – “ГОРДОН”): “Смотрите, тут нападают. У них монобольшинство. Как будем сопротивляться? Давайте выстроим многоходовочку: уполномоченный пришлет письмо, потом нужные фракции подадут письмо на [имя главы Верховной Рады Дмитрия] Разумкова”. А почему не спросили, например, одну фракцию – мы монобольшинство, нас больше всего… Слушайте, ну не надо обманывать людей. Это комбинация, в которой участвуют конкретные бенефициары”, – сказал Арахамия.

Денисова перед этим в эфире ток-шоу заявила, что законопроект об олигархах противоречит ряду норм Конституции.

Контекст:

Верховная Рада приняла проект закона о деолигархизации в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

Арахамия ожидает, что законопроект вынесут на рассмотрение Рады ориентировочно после 20 сентября. К законопроекту подали более 1200 правок.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия “За демократию через право” (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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