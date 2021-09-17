Украина выдала Грузии экс-главу военной полиции Кардаву

Видео прибытия Кардавы в тбилисский аэропорт опубликовали в Facebook телерадиокомпания Imedi TV и Главная прокуратура страны.

https://www.facebook.com/tvimedi/videos/1308129246313655/

https://www.facebook.com/OfficialPOG/videos/180791684167542/

В Грузии Кардава является фигурантом 11 уголовных дел, в отношении пяти вынесены приговоры, по шести следствие продолжается.

Портал “Новости – Грузия” отметил, что Кардава был переведен в тюрьму в Рустави.

Контекст:

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали Кардаву, которого разыскивал Интерпол, на основании ходатайства Главной прокуратуры Грузии 1 ноября 2017 года. В декабре 2018 года ему заменили экстрадиционное заключение на домашний арест, под которым он содержался до последнего времени.

СМИ называли Кардаву соратником бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Однако Саакашвили заявил 1 ноября 2017 года, что никогда не встречал задержанного экс-главу военной полиции Грузии.

Кардава обвиняется в Грузии в совершении убийств, пытках и насильственных действиях сексуального характера в отношении заключенных, организации тайной слежки за политическими оппонентами, присвоении государственных средств.

В 2012 году он покинул Грузию и с 2013 года находился в розыске по красному циркуляру (запросу на незамедлительный арест и экстрадицию подозреваемого) Интерпола на основании материалов грузинской прокуратуры. В 2014 году Кардава был заочно приговорен судом к девяти годам заключения.

В 2016 году прокуратура Грузии предъявила Кардаве обвинение в заказе убийства генерала Романа Думбадзе в Москве в 2012 году.

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