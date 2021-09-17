 

Украина выдала Грузии экс-главу военной полиции Кардаву

17.09.2021, 22:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Видео прибытия Кардавы в тбилисский аэропорт опубликовали в Facebook телерадиокомпания Imedi TV и Главная прокуратура страны.

https://www.facebook.com/tvimedi/videos/1308129246313655/

https://www.facebook.com/OfficialPOG/videos/180791684167542/

В Грузии Кардава является фигурантом 11 уголовных дел, в отношении пяти вынесены приговоры, по шести следствие продолжается.

Портал “Новости – Грузия” отметил, что Кардава был переведен в тюрьму в Рустави.

Контекст:

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали Кардаву, которого разыскивал Интерпол, на основании ходатайства Главной прокуратуры Грузии 1 ноября 2017 года. В декабре 2018 года ему заменили экстрадиционное заключение на домашний арест, под которым он содержался до последнего времени.

СМИ называли Кардаву соратником бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Однако Саакашвили заявил 1 ноября 2017 года, что никогда не встречал задержанного экс-главу военной полиции Грузии.

Кардава обвиняется в Грузии в совершении убийств, пытках и насильственных действиях сексуального характера в отношении заключенных, организации тайной слежки за политическими оппонентами, присвоении государственных средств.

В 2012 году он покинул Грузию и с 2013 года находился в розыске по красному циркуляру (запросу на незамедлительный арест и экстрадицию подозреваемого) Интерпола на основании материалов грузинской прокуратуры. В 2014 году Кардава был заочно приговорен судом к девяти годам заключения.

В 2016 году прокуратура Грузии предъявила Кардаве обвинение в заказе убийства генерала Романа Думбадзе в Москве в 2012 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.10 / В РФ создали первый 16 нм процессор

12.08 / Дубинский заявил, что строительству объездной дороги в Киеве могут помешать “проблемные участки”. Нардеп связывает их с Парцхаладзе

14.11 / Мэр Томска арестован по делу о превышении должностных полномочий

15.01 / Стала известна причина смерти Бориса Грачевского

07.01 / Сенат отклонил возражения против утверждения голосов в Пенсильвании

04.12 / Срок задержания российских журналистов в Турции продлен на три дня

17.09 / США, Великобритания и Австралия создали оборонный альянс AUKUS для борьбы с Китаем

02.06 / Зеленский: “Северный поток – 2” – это мощное оружие, которое дают в руки России

11.09 / В Беларуси открыли уголовное производство против оппозиционера Кравцова

19.01 / Зеленский заявил о “важном значении” территориальной целостности Украины для прибывшего в Киев нового председательствующего в ОБСЕ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика