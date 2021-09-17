Завершились учения Украины и НАТО «Нерушимая стойкость»

Командно-штабные учения Украины и НАТО «Нерушимая стойкость» завершились в Одессе, информирует украинское правительство.

В морском порту прошло закрытие учений по «противодействию гибридным угрозам критической инфраструктуре в черноморском регионе». Киев сообщил, что в мероприятиях участвовали «высокопоставленные чиновники» как с украинской стороны. Указывается, что учения являются частью «пакета черноморской безопасности, принятого на уровне министров иностранных дел стран-членов НАТО в 2019 году», так и со стороны НАТО, передает РИА «Новости».

В качестве модераторов, наблюдателей и приглашенных экспертов были задействованы представители 15 стран-членов и партнеров НАТО. К учениям привлекли около 100 представителей украинских государственных органов. На учениях отработали сценарий комплексной гибридной атаки и потенциальные межведомственные мероприятия по ее нейтрализации по направлениям защиты критической инфраструктуры, кибербезопасности, морской безопасности, стратегических коммуникаций и международного права, заявили в Киеве.

Учения проходили пять дней. Они, как заявили на Украине, «стали платформой для обмена мнениями и опытом, помогли усилить межведомственное взаимодействие, выстроить сеть и активизировать практическое сотрудничество в сфере черноморской безопасности, направленную на усиление глобальной евроатлантической безопасности и способности противостоять гибридным угрозам, которые постоянно меняются».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский

выступил за наращивание присутствия сил НАТО в Черном море. По его словам, «из-за активной милитаризации» крымского полуострова «под угрозой оказалось морское судоходство и в целом торговля в регионе».