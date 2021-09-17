Мнение: ДЭГ forever!

Что захотим, то и нарисуем!

Цифра убила остатки демократии.

“дистанционное электронное голосование не только побило рекорд по комфортности и эффективности “возвращения обывателя в политический процесс”, но так же подняло этот процесс на новый уровень суверенности и безопасности, на корню исключив все возможные фальсификации и вмешательства в российские выборы со стороны как внешних недоброжелателей, так и внутренних оппортунистов”

Цитата из тг-канала Незыгарь – который давно уже превратился в рупор Кремля для соцсетей. По-моему, все сказано предельно ясно – побило рекорд по комфортности и эффективности. Вопросы есть? Вопросов нет.

Они реально поверили, что с этим ДЭГ ухватили бога за бороду.