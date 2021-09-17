 

Мнение: ДЭГ forever!

17.09.2021, 22:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Что захотим, то и нарисуем!

Цифра убила остатки демократии.

“дистанционное электронное голосование не только побило рекорд по комфортности и эффективности “возвращения обывателя в политический процесс”, но так же подняло этот процесс на новый уровень суверенности и безопасности, на корню исключив все возможные фальсификации и вмешательства в российские выборы со стороны как внешних недоброжелателей, так и внутренних оппортунистов”

Цитата из тг-канала Незыгарь – который давно уже превратился в рупор Кремля для соцсетей. По-моему, все сказано предельно ясно – побило рекорд по комфортности и эффективности. Вопросы есть? Вопросов нет.

Они реально поверили, что с этим ДЭГ ухватили бога за бороду.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.05 / Мнение: Границы рыб

14.09 / Не вернулось обоняние после коронавируса? Не паникуйте!

03.07 / Длинная юбка и топ на свадьбу: 6 современных образов для тех, кто не хочет надевать платье (невеста или гостья)

14.07 / Прибыль и убытки во время пандемии: Максим Шугалей рассказал, как можно помочь малому бизнесу

10.08 / Скандалы: Как пробить золотое дно

16.04 / Джастин Теру об отношениях с Дженнифер Энистон: “Мы любим друг друга”

20.11 / Зимняя сказка в Турции: где отметить новогодние праздники

12.06 / Роза будет пышно и долго цвести на вашем подоконнике: трюк с использованием алоэ вера

01.04 / В 18 регионах запущен второй этап проекта “Наблюдатель”

22.08 / Доктор Анча Баранова объяснила, что спасло МакSим от коронавирусной смерти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика