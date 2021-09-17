Формат 5G ускорил рынок процессоров

По данным статистики, еще в первой половине текущего года зафиксирован рост глобальных поставок процессоров для мобильных устройств с поддержкой беспроводной связи пятого поколения на 140%.

Как поясняют аналитики рынка, 5G только-только начал завоевывать мир, а уже стал самым мощным драйвером в сфере производства процессоров.

Так как процессоры с поддержкой 5G дороже, чем чипы, которые рассчитаны не более чем на 4G, в среднем на 8% выросли отпускные цены на данную категорию полупроводниковых изделий. Производители получили отличный стимул выпускать именно такие процессоры, а пользователи электронных устройств с радостью их покупают, несмотря даже на то, что сами сети 5G все еще остаются редкостью.