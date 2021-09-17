Путин и Мишустин проголосовали на думских выборах онлайн

Глава государства 14 сентября ушел на самоизоляцию после того, как общался с заболевшим COVID-19 сотрудником. В Кремле сообщили, что президент абсолютно здоров.

Дистанционно проголосовал и премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается в телеграм-канале кабинета министров.

По словам премьера, Москва – один из семи регионов, где можно проголосовать онлайн. “Все просто, понятно, а главное – удобно, спешить никуда не надо, буквально делаешь выбор одним кликом”, – отметил Мишустин.

Ранее дистанционно проголосовал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик воспользовался планшетом. Он выразил уверенность, что система дистанционного голосования надежно защищена.

В России с 17 по 19 сентября проходит Единый день голосования. В Москве выбирают депутатов Госдумы, Мосгордумы и совета депутатов района Щукино.

Голосующие онлайн могут выиграть ценные призы: квартиры, автомобили и сертификаты, которые можно потратить на покупки вещей, мебели, лекарств и продуктов, посещение заведений общепита или направить на благотворительность.