 

Путин и Мишустин проголосовали на думских выборах онлайн

17.09.2021, 22:30, Разное
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Глава государства 14 сентября ушел на самоизоляцию после того, как общался с заболевшим COVID-19 сотрудником. В Кремле сообщили, что президент абсолютно здоров.

Дистанционно проголосовал и премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается в телеграм-канале кабинета министров.

По словам премьера, Москва – один из семи регионов, где можно проголосовать онлайн. “Все просто, понятно, а главное – удобно, спешить никуда не надо, буквально делаешь выбор одним кликом”, – отметил Мишустин.

Ранее дистанционно проголосовал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик воспользовался планшетом. Он выразил уверенность, что система дистанционного голосования надежно защищена.

В России с 17 по 19 сентября проходит Единый день голосования. В Москве выбирают депутатов Госдумы, Мосгордумы и совета депутатов района Щукино.

Голосующие онлайн могут выиграть ценные призы: квартиры, автомобили и сертификаты, которые можно потратить на покупки вещей, мебели, лекарств и продуктов, посещение заведений общепита или направить на благотворительность.



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