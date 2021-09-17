 

Мнение: О, сколько нам открытий чудных готовит Украины мир!

17.09.2021, 22:12, Разное
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Итак, товарищи, т.к. нас ждут три дня тишины, особенно после эпического провала проекта Навального про унылое сами знаете что – давайте о прекрасном. Об Украине, разумеется. И даже не о ценах на газ, что также надоело – тут фишка веселее.

Вот дяденька слева, да это дяденька – это клевый чувак. Товарищ топя за Незалежную насо… наговорил на нагрудный знак Командования объединенных сил ВС Украины «За службу и доблесть» III степени. Но тут случилась зрада – этот закон на Украине работает лучше всего вообще. Собственно, спойлер уже на картинке.

Не, у них там реально весело, почти как в Армии США. Причем, чтобы меня не начали тут же обвинять самого во всяких гадостях – вот что, по-крайней мере так сливают, пишет мать хероя:

– Я бы сама этих [слово нехорошее] давила. Это для тебя хорошим не кончится. Ты не знаешь, как люди реагируют на это, отвращение к таким и морду бьют. У меня отвращение тоже. Ты на парня не похож, нет ничего мужского. Ты позоришь нас. Ничего, пойдешь в армию, там тебя все будут иметь. Таких людей вычисляют сразу. Влад, когда тебе делали операцию парапроктит, уже тогда доктор сказал, что тебя трахнули и занесли инфекцию. Попомни – это только начало. Теперь я буду называть тебя Валюшей, – пишет Круглову мать, которая в конце, все же, добавляет, что любит сына. Мать есть мать…

Ну, что тут сказать, есть боевые, ну вы поняли, а есть вот такие в армии Украины. Я даже не знаю, наши парни в танке, когда такое увидят – что делать будут, откровенно говоря.


И, конечно, как без хороших новостей. С учетом того, что все самое веселоее рано или поздно переходит из Украины в США – будет жарко! Ой, как-то тонко с намеками получилось…

Живите теперь с этим.

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!



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