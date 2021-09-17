Вселенная узнает, что мы готовы: мантры любви на осень для знаков зодиака

Многие люди задумываются над тем, как стать счастливее. Эксперты рассказали, какая мантра нужна вашему сердцу именно сейчас, чтобы разблокировать препятствия и устранить негативные энергии этой осенью, в зависимости от вашего знака зодиака.

Овен

“Здесь и сейчас все хорошо. Вселенная сопровождает меня на каждом этапе пути, а любовь – мой проводник”.

Эта мантра напоминает вам, что какой бы хаотичной ни была жизнь, все не так уж и плохо. Эта мантра успокоит вас, напоминая о том, что жизнь хороша, а также поможет привнести мир и спокойствие в вашу душу.

Телец

“Я – радость. Я – счастье. Я – любовь. Я – часть Вселенной”.

Это простая, но невероятно мощная мантра. Важно знать, что у вас есть все инструменты, необходимые для счастья, уверенности в себе и для того, чтобы жить так, как вы хотите. Вам не нужно одобрение других людей. Все, что вам нужно, у вас уже есть.

Близнецы

“Я больше не цепляюсь за прошлое и живу дальше. Я вижу счастье и радость в настоящем”.

Не позволяйте прошлому бросить некрасивую тень на вашу жизнь. Пора отказаться от всего, что было вчера или год назад, и сосредоточиться на том, что есть. Верьте, здесь и сейчас вершатся счастье и любовь.

Рак

“Я позволяю Вселенной указать мне путь к любви моей души. Я никуда не тороплюсь”.

Пора сбавить скорость и перестать бегать налево и направо, отчаянно пытаясь найти любовь. Позвольте Вселенной указать вам правильный путь. А пока наслаждайтесь этим путешествием и не торопитесь, иначе многое потеряете.

Лев

“Я выбираю быть счастливым и горжусь тем, кем я сейчас являюсь. Я выбираю мир и спокойствие день за днем, момент за моментом”.

Это ежедневная мантра, которая внесет спокойствие в вашу жизнь. Этой осенью у вас будет несколько довольно интересных событий, многие из которых подарят беспокойство и волнение. Мантра поможет вам восстановить связь с божественным миром.

Дева

“Любовь присутствует на каждом шагу. Я предпочитаю наслаждаться ею и чувствовать ее каждой клеточкой своего тела”.

Откройте свое сердце любви. Наслаждайтесь этим чувством, как никогда раньше. По-настоящему живите и любите каждой клеточкой своего тела. Цените свою жизнь, близких вам людей и помните моменты, когда вам было хорошо.

Весы

“Моя жизнь прекрасна. Моя жизнь особенна. Моя жизнь уникальна”.

Благодарность необходима для вашего счастья. Порой мы не замечаем подарков судьбы и ко многим вещам относимся как к должному. Но когда вы начинаете выражать благодарность Вселенной, вы вспоминаете об этих моментах и увеличиваете радость в своей душе.

Скорпион

“Я открываю свою душу, чтобы получить настоящую любовь. Я готов”.

Разрушьте все стены, которые вы построили вокруг своего сердца из страха, что вас обидят. Не бойтесь открыть свою душу нараспашку и стать уязвимыми. Позвольте любви исцелить вас и показать, насколько прекрасна жизнь.

Стрелец

“Я благословлен любовью. Окружающие меня люди предлагают мне самую прекрасную и искреннюю любовь”.

Вместо того чтобы сосредотачиваться на том, чего вам не хватает, обратите внимание, что у вас уже есть на данный момент. Семья, друзья, близкие – самые важные люди, но, по иронии судьбы, иногда вы забываете о них. Любовь, которую они предлагают вам, искренна, чиста и прекрасна. Эта мантра призвана напомнить вам, что в минуты грусти и тревог вы не одиноки.

Козерог

“Я выбираю видеть счастье вокруг себя. Я выбираю видеть красоту мира. Я выбираю получать любовь”.

Этой осенью примите решение быть благодарным за все, что у вас есть. Наслаждаться каждой мелочью – пением птиц, последними теплыми деньками и многим другим. Вы увидите, что мир вокруг куда прекраснее, чем вы думали.

Водолей

“Я доволен тем, что у меня есть. Мне больше ничего не нужно”.

Перестаньте бегать налево и направо из-за разных вещей, которые принесут вам лишь кратковременное счастье. Научитесь быть благодарными и счастливыми. Вам больше ничего не нужно, так как у вас уже есть все необходимое.

Рыбы

“Любовь излучается от меня во все стороны и, умноженная в несколько раз, возвращается в мою душу”.

Эта мантра – прекрасное напоминание как о том, что любовь во Вселенной бесконечна. Иногда нужно просто открыть душу, чтобы испытать настоящие и крепкие чувства.