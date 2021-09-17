В США пожарные обернули самое большое дерево в мире в одеяло, чтоб спасти от пожара

В штате началось несколько лесных пожаров после удара молнии. Поскольку огонь угрожал парку “Секвойя”, его решили временно закрыть.

Представитель Службы национальных парков США Ребекка Петерсон сказала, что алюминиевые одеяла могут выдерживать жару и огонь в течение коротких периодов времени и в прошлом уже доказали свою эффективность.

Такое одеяло обернули и вокруг дерева Генерал Шерман – самого большого дерева в мире, которое имеет высоту 83,8 м и диаметр у основания почти 11 м.

По данным Службы национальных парков США, гигантские секвойи приспособились к огню и даже полагаются на тепло от пожаров для высвобождения семян из шишек. Потому есть надежда, что Генерал Шерман и другие деревья останутся невредимыми.

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