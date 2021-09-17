 

В США пожарные обернули самое большое дерево в мире в одеяло, чтоб спасти от пожара

17.09.2021, 22:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В штате началось несколько лесных пожаров после удара молнии. Поскольку огонь угрожал парку “Секвойя”, его решили временно закрыть.

Представитель Службы национальных парков США Ребекка Петерсон сказала, что алюминиевые одеяла могут выдерживать жару и огонь в течение коротких периодов времени и в прошлом уже доказали свою эффективность.

Такое одеяло обернули и вокруг дерева Генерал Шерман – самого большого дерева в мире, которое имеет высоту 83,8 м и диаметр у основания почти 11 м.

По данным Службы национальных парков США, гигантские секвойи приспособились к огню и даже полагаются на тепло от пожаров для высвобождения семян из шишек. Потому есть надежда, что Генерал Шерман и другие деревья останутся невредимыми.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.10 / В Луганской области задержали находившегося в розыске боевика

30.04 / В Украину доставили новую партию китайской COVID-вакцины

30.06 / Тренер “Локомотива” Николич: хотели три очка, но ничья – неплохой вариант

28.08 / Генпрокуратура утвердила обвинение против депутата Госдумы о взятке в 3 млрд рублей

22.11 / В Одессе работники рынка “7-й километр” перекрыли дорогу в знак протеста против “карантина выходного дня”

17.10 / В ООН заявили, что «очень сильно надеются» на новый СНВ-3

23.02 / Шмыгаль поручил верифицировать все долги теплоснабжающих предприятий Украины

01.03 / Компания Volvo отзывает на ремонт автомобили в России

30.11 / В Карпатах появится национальный природный парк “Королевские Бескиды”

05.08 / Россияне Красильников и Стояновский вышли в финал Олимпиады в пляжном волейболе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика