Зеленский утвердил стратегический оборонный бюллетень Украины

Согласно документу, военная политика Украины реализуется по нескольким основным направлениям, среди них – “обеспечение отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ, восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах государственной границы, предотвращение военных конфликтов с любыми иностранными государствами”.

“В стратегическом оборонном бюллетене Украины сформулированы цель и видение сил обороны образца 2030 года, согласно которому силы обороны объединены единым руководством и состоят из профессионально подготовленного и мотивированного личного состава, оснащены современным вооружением и военной (специальной) техникой, способны обеспечить защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, готовы к ведению операций в воздухе, на суше, на море, ведению противоборства в информационном пространстве и киберпространстве, способны действовать асимметрично, нестандартно, являются проактивными и интегрированными в евроатлантическую архитектуру безопасности”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что “на основе стратегического оборонного бюллетеня Украины будут разработаны государственные целевые программы и другие планировочные документы и проекты по развитию возможностей сил обороны”.

Контекст:

В СНБО сообщали 20 августа, что целью стратегического оборонного бюллетеня Украины является определение основных направлений реализации военной политики Украины, стратегических целей развития сил обороны и ожидаемых результатов их достижения.

Стратегический оборонный бюллетень разработан на основании Стратегии национальной безопасности Украины и Стратегии военной безопасности Украины, подчеркнули в ОПУ. В его подготовке участвовали Минобороны, Генштаб ВСУ, также были привлечены эксперты представительства НАТО в Украине.

В первой части бюллетеня изложен итог оборонной реформы в течение 2016–2020 годов, а также впервые разработано описание будущей среды безопасности до 2030 года. Во второй части документа определены основные направления реализации военной политики Украины, изложены стратегические цели развития сил обороны на период до 2025 года.

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