Денисова объяснила, каким нормам Конституции и других законов противоречит законопроект об олигархах

“Во-первых, я бы хотела сосредоточить ваше внимание на круге лиц, которые могут попасть в реестр олигархов. На мой взгляд, он является достаточно неопределенным”, – сказала она.

Денисова обратила внимание на формулировку “бенефициары природной монополии”.

“В законе в ст. 1 написано, что бенефициаром может быть любое физическое лицо, которое имеет прямое или опосредствованное влияние на эти активы. Но там определено и то, что бенефициаром может быть и лицо, имеющее долю этих активов. Доля может быть и незначительной, и поэтому в этот круг лиц, которые могут быть внесены в реестр олигархов, могут попасть и представители среднего бизнеса. И об этом надо знать. Кроме этого, формирование реестров лиц, чьи права будут ограничены в зависимости от их имущественного положения, противоречит ст. 24 Конституции, потому что у нас, согласно Конституции, не может быть каких-либо привилегий и ограничений, в том числе по признаку имущественного положения”, – заявила омбудсмен.

Также она заявила, что нормам Конституции не соответствует орган, который будет принимать решение о внесении лиц в реестр олигархов.

“Потому что ст. 107 говорит, что Совет нацбезопасности и обороны – это орган, который координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере нацбезопасности и обороны. И поэтому этот законопроект противоречит ст. 19 Конституции, где четко определено, что все органы госвласти работают по закону в рамках своих полномочий, а такими полномочиями СНБО не наделен. Противоречит ст. 107 Конституции и ст. 106, потому что решения СНБО вводятся в действие указами президента”, – сказала она.

Денисова добавила, что “ключевым элементом верховенства права является юридическая определенность”.

“То есть в законе нужно прописать полномочия органа, способ осуществления этих полномочий и чтобы человек имел право защитить себя удобным способом”, – сказала она.

Контекст:

Верховная Рада приняла проект закона о деолигархизации в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

Арахамия ожидает, что законопроект вынесут на рассмотрение Рады ориентировочно после 20 сентября. К законопроекту подали более 1200 правок.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия “За демократию через право” (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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