 

Система мониторинга олигархов в Украине готова – СНБО

17.09.2021, 22:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Данилов рассказал, что аппарату СНБО поручили разработать систему мониторинга, которая будет применяться в случае принятия закона об олигархах.

Он уточнил, что ее разработали и в августе ввели в эксплуатацию.

“Система самого высокого уровня сложности, она сможет в процессе работы вести мониторинг всех людей, которые после принятия закона об олигархах должны быть под системой нашего мониторинга. Такая система готова, имеет три уровня работы, может работать с документами открытыми, может работать с документами для служебного пользования и с документами, которые имеют гриф “секретно”. Таких систем в нашем государстве почти не существует. Это первая такая система. Она построена так, чтобы в случае принятия Радой закона мы могли сразу отреагировать на все те вопросы, которые перед нами ставит законодатель”, – рассказал Данилов.

Контекст:

Верховная Рада приняла проект закона о деолигархизации в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

Глава парламентской фракции Давид Арахамия ожидает, что законопроект вынесут на рассмотрение Рады ориентировочно после 20 сентября. К законопроекту подали более 1200 правок.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия “За демократию через право” (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.08 / Евросоюзу придется говорить с талибами, они “выиграли войну” – Боррель

08.08 / Шмыгаль: Стратегия деоккупации Крыма является сейчас государственной тайной

06.09 / Работника верфи в США уволили за отказ снять кепку с надписью «Трамп 2020»

19.08 / РусГидро открывает свои гидроэлектростанции для туристов

23.05 / В Асмтердаме произошла серия нападений с ножом, есть погибший

14.05 / Медведчуку одели электронный браслет

16.06 / Конституционному суду Белоруссии решили дать право проверять итоги выборов

24.12 / Арт-кластер «Таврида» подвел итоги года

03.07 / В самом густонаселенном округе Флориды из-за вспышки COVID-19 ввели комендантский час

10.02 / Вице-премьер Федоров: Приложением и порталом “Дія” пользуются более 10 млн украинцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика