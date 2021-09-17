 

Венецианская комиссия к концу года проанализирует законопроект об олигархах – Ставнийчук

17.09.2021, 22:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В Украине много лет между властью и Венецианской комиссией существует неписаное соглашение, что все законопроекты, которые составляют определенную сложность в сфере конституционного права, которые касаются прав человека, верховенства права, свобод, традиционно даже перед рассмотрением в парламенте направляются в Венецианскую комиссию. Для чего это? Чтобы было консенсусное восприятие среди политиков, чтобы был профессиональный анализ”, – подчеркнула она.

Ставнийчук отметила, что председатель Рады Дмитрий Разумков имел все основания направить законопроект на анализ комиссии.

“Венецианская комиссия работает четыре раза в год в режиме заседаний. Ближайшее заседание – это октябрь, и самое позднее – декабрь. Аппарат работает постоянно. Поэтому если вчера Венецианская комиссия сказала, что она получила законопроект, абсолютно логично, что к концу года она этот короткий, недолгий по содержанию, но достаточно проблемный законопроект способна проанализировать и дать рекомендации”, – заявила она.

Контекст:

Верховная Рада приняла проект закона о деолигархизации в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

Глава парламентской фракции Давид Арахамия ожидает, что законопроект вынесут на рассмотрение Рады ориентировочно после 20 сентября. К законопроекту подали более 1200 правок.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия “За демократию через право” (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.08 / Израиль назвал дату исключения РФ из списка запрещенных для посещения стран

17.07 / Мнения: Инвестиции в Россию – привилегия для умных

26.03 / Третья волна пандемии и протесты под Офисом президента. 26 марта в эфир выйдет “Свобода слова Савика Шустера”

14.07 / Транш МВФ и поддержка США. Марченко рассказал об “очень хороших” переговорах в Вашингтоне

06.08 / НАБУ завершило расследование дела Чауса, Зеленский подписал закон о paperless. Главное за день

03.07 / Доброжелательность московской полиции сорвала провокации несогласных на Пушкинской площади

13.05 / Экономист: Металлурги относятся к тем предприятиям, которые работают максимально легально

14.12 / Стало известно о планах производства «Спутника V» в ОАЭ

12.02 / “Думали, я остановлюсь и мне достаточно? Нет!” Тина Кароль презентовала “Скандал”. Видео

21.10 / Новый пикап Changan «Hunter» появится в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика