Мнение: О газовом шантаже России

Пока в России зубоскалят над европейцами, столкнувшимися с превратностями «зелёной энергетики» и теперь вынужденными платить за газ втридорога, а в «Газпроме» радостно подсчитывают текущие и грядущие барыши, в мире происходят события, способные поставить под вопрос долгосрочные перспективы российского газового монополиста. Тем более, что некоторые особо умные отечественные чиновники только добавляют доводов против него.

А газовые #цены меж тем отступили от достигнутых максимумов, что придало уверенности Европе…

Постпред России при #ЕС Владимир Чижов заявил сегодня, что рост цен на газ в Европе будет содействовать скорейшему введению в эксплуатацию «Северного потока – 2». По его словам, необходимые разрешительные процедуры из-за этого «будут ускорены» и завершатся положительно. Что, в сущности, лишь подтверждает сложившееся на рынке мнение, что «Газпром» объявил итальянскую забастовку, желая добиться не только всех разрешений для «СП-2», но и отмены европейской газовой директивы, ограничивающей прокачку по второй очереди газопровода половиной вместимости (остальные мощности должны быть переданы независимым поставщикам, которых нет и не предвидится).

В действительности, конечно же, ценовая ситуация в Европе – не только плод действий России. Даже, совсем не только. На фоне восстановления мировой экономики энергоносители дорожают фронтально и лавинообразно. Не один лишь газ…

Но и уголь, например.

Нефть тоже, кстати.

«Сейчас высокие цены – это результат комбинации факторов. В значительной степени они вызваны существенным ростом мирового спроса на газ в результате экономического восстановления после пандемии. В меньшей степени это стало результатом удорожания квот на выбросы углекислого газа в европейской системе торговли экологическими квотами (ETC)», – утверждает официальный представитель ЕК Вивиан Лунела.

Но согласны с ней не все в Европе. Группа депутатов Европарламента обратилась в Еврокомиссию с ходатайством о начале антимонопольного расследования против «Газпрома» в связи с ситуацией на газовом рынке ЕС, где цены взлетели на 300% с начала года. Не менее 40 европарламентариев из Польши и стран Балтии призывают расследовать действия «Газпрома» на предмет нарушения антимонопольного законодательства. По их мнению, именно пассивность «Газпрома» в вопросе увеличения поставок голубого топлива спровоцировала шок на европейском газовом рынке со взлётом цен почти до 1000 долл. за тысячу кубометров и рекордным повышением стоимости электроэнергии.

Официальный представитель ЕК Арианна Подеста подтвердила получение письма и заверила, что ответ последует в установленном порядке. «На данном этапе это всё, что мы можем сказать по этой теме», – заявила она.

В сложившейся ситуации российской стороне надо бы соблюдать особую осторожность в словах и действиях, зная способность европейцев трактовать всё в свою пользу. Но Владимира Чижова кто-то потянул за язык…

Впрочем, и без того стратегия «Газпрома» на продавливание «Северного потока-2», хотя и оправданная с коммерческой точки зрения, может обернуться рисками в будущем. Део в том, что #производство СПГ в мире продолжает увеличиваться, а у «Газпрома» в 2025 году истекают крупные долгосрочные контракты с европейскими клиентами. Вероятно, что к этому времени дискуссия о зависимости от России вспыхнет с новой силой. Так зачем добавлять к ней лишние аргументы против российской стороны?

Или российские власти уже не умеют не стрелять себе в ногу?

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