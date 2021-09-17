МИД РФ назвал советское вторжение в Польшу «освободительным походом»

МИД РФ опубликовал в твиттере ролик к годовщине вторжения советской армии в Польшу 17 сентября 1939 года. Ведомство назвало это событие «освободительным походом».

Вторжение было необходимо, так как «Польша фактически перестала существовать как государство», заверили в МИД. Москва не могла допустить, чтобы Гитлер захватил всю Польшу, — это ухудшило бы позиции СССР на западном направлении, говорится в видео. Также МИД утверждает, что украинское и белорусское население встречало Красную Армию «как подлинных освободителей».

«17 сентября 1939 г. Красная Армия начала освободительный поход на территории Польши. Советские войска вышли на линию Керзона, не позволив вермахту подойти к Минску. Народы Западной Белоруссии и Западной Украины встретили советских солдат с ликованием», — говорится в подписи МИД к видео.

В фейсбуке представители МИД заявили, что вторжение советсткой армии в Польшу «трактуется неоднозначно» и «нередко транслируются откровенно пропагандистские тезисы с целью представить СССР как агрессора наравне с гитлеровской Германией».

«При этом замалчиваются многие факты и обстоятельства, без которых невозможно представить объективную политическую обстановку того времени. Между тем, советское решение было, прежде всего, продиктовано необходимостью обеспечения национальной безопасности», — уверили в ведомстве.

Германия напала на Польшу 1 сентября 1939 года. Позже, 17 сентября, Красная армия перешла советско-польскую границу. В результате военной операции восточные области Польши были присоединены к Украинской и Белорусской ССР.

СССР 23 августа 1939 года подписал с Германией Договор о ненападении, известный как пакт Молотова-Риббентропа. По договору, стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. При этом, согласно секретному дополнительному протоколу, восточная часть Польши, Латвия, Эстония и Финляндии были отнесены в сферу интересов СССР, а Литва и западная часть Польши — в сферу интересов Германии.

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