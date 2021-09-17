Явка на выборах в Госдуму в первый день составила 16,85%

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17.09.2021, 21:50, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаК 20.00 мск явка на выборах в Государственную думу приблизилась к 17%, сообщили в Центризбиркоме.

На 20.00 мск явка составила 16,85%, сообщили в ЦИК, передает РИА «Новости».

Там добавили, что в этой цифре не учитываются дистанционное электронное голосование.

Между тем Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сообщил, что в первый день на онлайн-голосование явка по городу составила 58%.

Группа разбора рассмотрела более 30 обращений наблюдателей, были аннулированы несколько урн с бюллетенями, всего обработано 450 обращений.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. В Москве, помимо выборов в Госдуму, проходят довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались на участие в электронном голосовании до 13 сентября, исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.



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