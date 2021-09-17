Задержан экс-глава криптовалютной биржи Wex

Бывший руководитель криптовалютной биржи WEX Дмитрий Васильев задержан в Варшаве и отправлен в СИЗО за исчезновение почти 500 млн долларов инвесторов из Евросоюза, сообщила газета Wyborcza.

«Экс-руководитель криптовалютной биржи Wex Дмитрий Васильев, со счетов которой пропало 450 млн долларов, сидит в Варшавском СИЗО», – говорится в сообщении издания, передает РИА «Новости».

Васильева задержали в варшавском аэропорту еще 11 августа, но сообщили об этом стало только сейчас. По данным газеты, руководство криптовалютной биржи Wex несет ответственность за исчезновение денег, принадлежащих инвесторам из Европейского союза, в том числе Польши.

Арест Васильева продлен до 21 сентября 2021 года.

Ранее русская служба ВВС сообщала, что Васильев был задержан в Италии, но позже отпущен на свободу. В отношении него возбуждены уголовные дела в России, Белоруссии, Китае.