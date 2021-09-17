 

Смартфон Samsung Galaxy A73 получит камеру с датчиком на 108 Мп

17.09.2021, 21:44, Новости дня
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Как сообщили в компании Samsung, новая модель смартфона Galaxy A73 относится к устройствам среднебюджетного уровня. Однако в его основной камере будет установлен необычно мощный датчик, который позволит вести съемку с разрешением 108 Мп.

Настолько мощные камеры очень редко встречаются даже во флагманских устройствах, напоминают эксперты. Поэтому появление столь высокого показателя в смартфоне средней руки может стать настоящей сенсацией.

К сожалению, пока разработчик официально не подтверждает данную информацию, хотя представители самой корейской компании охотно делятся инсайдом. Также пока неизвестной остается дата презентации этой модели смартфона, хотя все уверены, что мероприятие состоится очень скоро.



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