 

Xiaomi официально представила два флагманских смартфона

17.09.2021, 21:44, Новости дня
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Две новые флагманские модели смартфонов 11T и 11T Pro официально представила китайская компания Xiaomi. Эксперты отмечают улучшенные данные видеокамер в новых мобильных устройствах. Да и сами гаджеты выглядят продвинутыми на фоне предшественников.

Старшая версия получила процессор Qualcomm Snapdragon 888. А блок камер состоит из трех датчиков. Самый мощный из них обеспечивает разрешение в 108 Мп. Кроме того, есть вспомогательный широкоугольник на 8 Мп и третий датчик на 5 Мп для макросъемки.

Также в смартфоне появилась функция Audio Zoom. Она позволяет отметить место, где находится источник звука, в результате чего его сила будет увеличена. На дисплее с диагональю 6,67 дюйма картинка отображается с частотой смены кадров 120 Гц.



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