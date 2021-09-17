Xiaomi официально представила два флагманских смартфона

Две новые флагманские модели смартфонов 11T и 11T Pro официально представила китайская компания Xiaomi. Эксперты отмечают улучшенные данные видеокамер в новых мобильных устройствах. Да и сами гаджеты выглядят продвинутыми на фоне предшественников.

Старшая версия получила процессор Qualcomm Snapdragon 888. А блок камер состоит из трех датчиков. Самый мощный из них обеспечивает разрешение в 108 Мп. Кроме того, есть вспомогательный широкоугольник на 8 Мп и третий датчик на 5 Мп для макросъемки.

Также в смартфоне появилась функция Audio Zoom. Она позволяет отметить место, где находится источник звука, в результате чего его сила будет увеличена. На дисплее с диагональю 6,67 дюйма картинка отображается с частотой смены кадров 120 Гц.