 

Политолог обратил внимание на возросшую активность избирателей в Москве

17.09.2021, 21:36, Разное
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С 17 по 19 сентября в России проходят выборы в Государственную Думу восьмого созыва. Граждане могут проголосовать на избирательных участках или онлайн. Например, в Москве второй способ выбрали свыше двух миллионов избирателей.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев оценил ход голосования на выборах в столице по пятибалльной шкале и поставил наивысший балл. Он отметил, что пока не видел ни одной подтвержденной жалобы. Сравнивая это голосование с прошлыми парламентскими выборами, политолог обратил внимание на возросшую активность избирателей.

Напомним, избирательные участки и система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) будут работать до 20:00 19 сентября. После чего начнется подсчет голосов.

Ранее “Дни.ру” писали о высоком интересе москвичей к ДЭГ. По мнению политолога, жители столицы воспользовались таким способом голосования, потому что он не занимает много времени. Также эксперт объяснил это простотой онлайн-голосования.



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